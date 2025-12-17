Чиновникам повторно не удалось отобрать здание-памятник у ярославского бизнесмена

Власти повторно не смогли отобрать у собственника здание-памятник в Ярославле Источник: Артем Бауман / 76.RU

Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове отказал властям Ярославской области в изъятии у ярославского бизнесмена Евгения Мухина старинной мукомольной мельницы в Мукомольном переулке в Ярославле. Решение было принято 11 декабря.

«Решение Арбитражного суда Ярославской области от 12 августа 2025 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области — без удовлетворения», — говорится в опубликованном решении суда.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия. Однако оно может быть обжаловано в суде следующей инстанции (в Арбитражном суде Волго-Вятского округа).

Напомним, Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области с начала 2025 года судилась с ярославской компанией «Инкомпроект-Инвест», принадлежащей Евгению Мухину, из-за размольного корпуса бывшего мукомольного завода на берегу Которосли в Ярославле и земельного участка под ним.

Компания «Инкомпроект-Инвест» была образована в январе 2009 года, зарегистрирована в Ярославле. По данным сервиса «Контур.Фокус», генеральным директором и владельцем организации является бизнесмен Евгений Мухин. Компания работает в сфере недвижимости, торговли и других.

Здание является объектом культурного наследия муниципального значения под наименованием «Паровая мукомольная мельница Крохоняткиных-Вахрамеевых» (с 21 июня 2024 года оно было признано выявленным объектом культурного наследия, а в августе 2025 года официально включено в реестр памятников). Власти собирались через суд изъять объект, так как собственник якобы не принимал меры по поддержанию здания в надлежащем техническом состоянии. А это, по мнению чиновников, могло привести к утрате историко-культурной ценности или физическому разрушению здания.

Мукомольный завод № 1 построили на берегу Которосли в середине XIX века. Основал производство купец Павел Крохоняткин, а 1880-х завод перешел в руки купца Александра Вахромеева. В 2006 году, после падения объемов производства, предприятие закрыли.

Однако Арбитражный суд Ярославской области, где рассматривалось дело, встал на сторону владельца памятника.

В суде было озвучено, что еще в августе 2024 года компания «Инкомпроект-Инвест» обратилась в департамент градостроительства мэрии Ярославля за заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. В октябре это задание было получено. В январе 2025 года готовый проект ремонтных работ был направлен на согласование в мэрию. В ответ в мэрии пояснили, что проект ремонта должен быть предоставлен подрядчиком по проведению ремонта в составе других документов, необходимых для выдачи разрешения на проведение работ. В марте 2025 года «Инкомпроект-Инвест» наняло подрядную организацию для проведения ремонта — ООО «Виннер», которая 11 июля 2025 года получила разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Разрешение было выдано на срок до 30 ноября 2025 года.

«Работы по ремонту фасада здания фактически проводятся. Обществу вменено в обязанности проведение работ по ремонту фасада в зимний и весенний периоды, в то время как в соответствии со „Сводом правил. Изоляционные и отделочные покрытия“, утвержденным Приказом Минстроя России, фасадные отделочные работы с применением строительных растворов следует проводить при среднесуточной температуре окружающей среды и температуре основания от 5°C до 30 °C», — отметили на суде в компании «Инкомпроект-Инвест».

Суд посчитал, что никаких доказательств того, что действия или бездействие собственника угрожают сохранности объекта, нет.

«Ответчиком представлены доказательства получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и фактического ведения работ по ремонту фасада», — констатировали в суде.

В Службе охраны объектов культурного наследия сообщили порталу 76.RU, что разрешение на проведение работ по сохранению памятника было позже отозвано мэрией.

В августе 2025 года в удовлетворении иска властям было отказано. А сейчас это решение поддержал и второй суд.