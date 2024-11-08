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Бывший завод в центре Ярославля переделают под жилье и магазины. Смотрим проект

Что именно хотят сделать на территории

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9 комментариев

Мукомольный завод пустует много лет

Мэрия Ярославля утвердила проект межевания и планировки территории бывшего мукомольного завода на Которосльной набережной в Кировском районе города. Постановление было подписано 16 октября.

По проекту, большая часть территории будет отдана под коммерческое использование. Здесь должны появиться клубы, студии, гостиницы, магазины, подземные автостоянки. Также планируется разместить и жилье на 160 человек. В проекте планировки и межевания указано, что предполагается размещение домов высотой до 7 этажей.

Так выглядит визуализация обновленного корпуса мукомольного завода в Ярославле

Как рассказал порталу 76.RU владелец объекта, ярославский бизнесмен Евгений Мухин, проектирование территории еще идет. Но начать реконструкцию планируют с ремонта главного здания мельницы. Здесь хотят разместить квартиры и коммерческие помещения.

— Сначала оформим фасады, вставим окна, сделаем крышу. Внутренняя планировка в здании будет зависеть от потребностей будущих арендаторов, — уточнил он.

Конкретные сроки, когда объект будет окончательно готов для ввода в эксплуатацию, бизнесмен пока не назвал. Пояснил лишь, что объем предстоящей работы очень велик.

Вид на здание с другой стороны

Четыре этапа работ

В целом реализация проекта будет разбита на четыре этапа. На первом, кроме реконструкции размольного корпуса, планируют снести бывшую проходную (Мукомольный переулок, 6, корпус 3), а также здания склада, хозяйственных и других пристроек. Здание бывшего заводоуправления отдадут под общественно-деловую зону. На свободной от застройки территории сделают подземную парковку на 225 машин.

Второй этап будет включать реконструкцию здания механической мастерской под гостиницу, снос пристроек к ней, а также ветхого дома на смежной территории (Республиканская улица, 93а) и размещение там магазина.

На третьем этапе предусмотрено приспособление под современное использования 2-этажного объекта культурного наследия «Дом жилой мукомольной мельницы Крохоняткиных-Вахрамеевых» (улица Республиканская 97).

На последнем, четвертом, этапе запланирована реставрация церкви Петра Митрополита, находящейся на территории бывшего завода.

И еще один ракурс

История места

Ярославский мукомольный завод № 1 на берегу Которосли был построен в середине XX века. Его основателем был купец Павел Крохоняткин. Говорят, что проект предприятия утвердил лично император Николай I. Мельница долгие годы была главным мукомольным предприятием города. Здесь трудилось около 100 рабочих. Ежегодно на производстве вырабатывали муки более чем на 200 тысяч рублей серебром. Крохоняткины являлись крупнейшими хлеботорговцами в Ярославле.

В 1880-х годах мельница перешла купцу Александру Вахромееву. При нем здание стало выше на один этаж, появилась водонапорная башня, которая была разрушена во время артиллерийского обстрела в 1918 году. Сам мукомольный завод продолжал работать в советские годы и даже в период перестройки. Закрылся он только в 2006 году, когда объемы производства упали, а вывозить муку машинами из центра города стало неудобно и нерентабельно.

Интересно, что церковь Петра Митрополита появилась гораздо раньше, чем мукомольный завод, на территории которого она оказалась. Исследователи считают, что она была построена в 1657-м на средства купца Ефрема Лифантьева. Сейчас она является объектом культурного наследия регионального значения.

Также областным памятником признан «Дом жилой мукомольной мельницы Крохоняткиных-Вахрамеевых». Здание построено в 1901 году как жилой дом для рабочих и служащих мукомольной мельницы. Он представляет собой интересный образец стиля промышленной архитектуры в жилых постройках.

Саму мельницу в этом году признали выявленным объектом культурного наследия. После проведения историко-культурной экспертизы ее могут включить в реестр памятников.

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Комментарии
9
Гость
1 час
То есть все снесут и поставят новострой
Гость
50 минут
Вот и запустить мельницу снова. Пусть муку производит да по старым технологиям. Хлеб будет Нара, хват
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