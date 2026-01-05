«Так работает наш мозг»: телеведущая из Ярославля рассказала, как правильно составлять планы на год

Телеведущая из Ярославля Елена Летучая поделилась советами, как правильно формулировать цели на новый год. Опираясь на мнение специалистов, звезда отметила, что умение ставить долгосрочные цели помогает справляться с любыми трудностями.
«Так работает наш мозг: если он понимает, к чему стремиться, то шаг за шагом выполняет поставленные задачи, несмотря на трудности. А вот если целей как таковых нет, то состояние тревоги и смятения гарантировано. Мне кажется, это достаточно логичная позиция», — написала в своем Telegram-канале телеведущая.
Елена Летучая отмечает, что для выполнения поставленных целей стоит придерживаться всего трех правил. Делимся с вами рекомендациями от телеведущей.
В первую очередь, следует избегать спонтанных планов. Например, которые внезапно приходят в голову за просмотром телевизора или общения с друзьями.
Кроме того, цели должны быть осуществимы. Если вы ставите перед собой какие-то грандиозные цели, которые по итогу просто невозможно осуществить, то раз за разом приучаете свой мозг к тому, что всё задуманное вами не происходит в реальности. А это плохая тенденция.
Чтобы построить для себя понятный и реальный маршрут к задуманному, необходимо четко расписать план по осуществлению целей. Взвесьте тайминг, бюджет и этапы реализации.
