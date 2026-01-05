НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Так работает наш мозг»: телеведущая из Ярославля рассказала, как правильно составлять планы на год

«Так работает наш мозг»: телеведущая из Ярославля рассказала, как правильно составлять планы на год

Публикуем рекомендации Елены Летучей

Елена Летучая обрела популярность по программе «Ревизорро» (16+) на телеканале «Пятница!»

Елена Летучая обрела популярность по программе «Ревизорро» (16+) на телеканале «Пятница!»

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU, Летучая Елена / Telegram

Телеведущая из Ярославля Елена Летучая поделилась советами, как правильно формулировать цели на новый год. Опираясь на мнение специалистов, звезда отметила, что умение ставить долгосрочные цели помогает справляться с любыми трудностями.

«Так работает наш мозг: если он понимает, к чему стремиться, то шаг за шагом выполняет поставленные задачи, несмотря на трудности. А вот если целей как таковых нет, то состояние тревоги и смятения гарантировано. Мне кажется, это достаточно логичная позиция», — написала в своем Telegram-канале телеведущая.

Елена Летучая отмечает, что для выполнения поставленных целей стоит придерживаться всего трех правил. Делимся с вами рекомендациями от телеведущей.

  1. В первую очередь, следует избегать спонтанных планов. Например, которые внезапно приходят в голову за просмотром телевизора или общения с друзьями.

  2. Кроме того, цели должны быть осуществимы. Если вы ставите перед собой какие-то грандиозные цели, которые по итогу просто невозможно осуществить, то раз за разом приучаете свой мозг к тому, что всё задуманное вами не происходит в реальности. А это плохая тенденция.

  3. Чтобы построить для себя понятный и реальный маршрут к задуманному, необходимо четко расписать план по осуществлению целей. Взвесьте тайминг, бюджет и этапы реализации.

Ранее 47-летняя Елена Летучая поделилась рецептом счастья и рассказала, какие ежедневные привычки помогут улучшить настроение. А в свой день рождения телезвезда разоткровенничалась о возрастных кризисах.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Елена Летучая Телеведущая
Гость
57 минут
Блиновская 2.0
Гость
43 минуты
Сытый, голодному не товарищ ! Какие цели ? Спустите ее, уже, с небес на землю. Народ выживает, как может ! Людей сокращают, цены растут, платежи(коммуналка) выросли. И, не известно, чем еще завтра нас "облагодетельствуют".
