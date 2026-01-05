«Так работает наш мозг»: телеведущая из Ярославля рассказала, как правильно составлять планы на год

Кроме того, цели должны быть осуществимы. Если вы ставите перед собой какие-то грандиозные цели, которые по итогу просто невозможно осуществить, то раз за разом приучаете свой мозг к тому, что всё задуманное вами не происходит в реальности. А это плохая тенденция.