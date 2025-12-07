«Самое время поговорить»: 47-летняя Елена Летучая рассказала о возрастных кризисах

На День рождения Елена Летучая взяла отпуск Источник: Елена Летучая / Telegram

5 декабря телеведущая Елена Летучая отпраздновала День рождения. Звезде из Ярославля исполнилось 47 лет. Знаменательное событие виновница торжества посчитала поводом поговорить со своими подписчиками в телеграм-канале о возрастных кризисах.

«Сегодня — мой день рождения, и самое время поговорить о возрастных кризисах. Честно говоря, мне такое понятие не очень знакомо. Может быть, просто они проходят у меня достаточно плавно или у меня просто на них нет времени», — призналась Елена Летучая.

Из поста Елены следует, что 47 лет — это возраст между двумя кризисами. 40–45 лет и 50-55 лет. Первый называют кризисом среднего возраста.

«Немало людей опасается его наступления. Меня, кстати, он так и не настиг», — рассказала телеведущая.

Кризис среднего возраста — это эмоциональное состояние, которое человек испытывает в возрасте 30–50 лет. Обычно в этот период происходит переоценка жизненного опыта. Некоторым кажется, что многие возможности упущены, а старость уже близко. Поэтому в этом возрасте люди часто решают изменить свою жизнь.

Второй знаменует переход к пожилому возрасту.

«Нет, это ещё не старость — до неё далеко. Но человек видит, что активный период его жизни далеко не бесконечен. Конечно, можно заниматься интересными и важными вещами ещё 10–15–20 лет. Тут, как мне кажется, важно помнить, что степень активности и уровень сил во многом зависит от наших ежедневных усилий и работы над собой», — подчеркнула Елена Летучая.

Она констатировала, что, по ее мнению, любой кризисный период проще всего пережить, если находишь интересные дела, занимаешь себя чем-то важным и по-настоящему полезным.

«По крайней мере, у меня так», — подытожила именинница.

Напомним, недавно Летучая рассказала о своем отдыхе в Африке.