47-летняя Елена Летучая раскрыла рецепт счастья. Что надо сделать для лучшей жизни

Елена Летучая обрела популярность по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» Источник: Елена Летучая / Telegram

Телеведущая из Ярославля Елена Летучая поделилась рецептом счастья. Ссылаясь на научные данные, звезда отметила, что с помощью ежедневных привычек можно запустить гормоны, отвечающие за радость и хорошее настроение.

«Дело в том, что любая привычка — это хорошо знакомый и удобный для мозга путь. Мы так устроены, что мозг, не спрашивая нас, выбирает именно знакомый путь и экономит энергию. Поэтому очень важно сформировать позитивную привычку, которая позволит нам быть счастливее», — объяснила телеведущая.

Как сформировать полезные привычки (советы от Елены Летучей):

для выброса дофамина (гормон мотивации и удовольствия) необходимо разбивать большую цель на маленькие шаги и праздновать выполнение каждого;

для выброса эндорфина (гормон радости и снятия боли) следует ввести в распорядок дня смех: можно посмотреть смешной ролик или сделать легкую растяжку;

для выброса окситоцина (гормон доверия и социальной связи) надо сделать маленький шаг для установления связи: искренне поблагодарить коллегу или назначить встречу старому другу;

для выброса серотонина (гормон уверенности и удовлетворения) следует напомнить себе о своих прошлых достижениях или поделиться экспертным мнением в той области, где вы компетентны.

Елена напоминает, что при ежедневном повторении привычек в течение 45 дней они закрепятся, а счастье, по словам Летучей, станет вашим почти «по расписанию».