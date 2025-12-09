НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 754мм 80%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,81
EUR 89,43
Экопроекты российских компаний
Крушение самолета в Ивановской области
«Умные решения»
Кому ждать повестки на военные сборы
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Почему продают Центральный рынок
Как сэкономить на Новый год
Город 47-летняя Елена Летучая раскрыла рецепт счастья. Что надо сделать для лучшей жизни

47-летняя Елена Летучая раскрыла рецепт счастья. Что надо сделать для лучшей жизни

Публикуем рекомендации звезды

227
Елена Летучая обрела популярность по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» | Источник: Елена Летучая / TelegramЕлена Летучая обрела популярность по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» | Источник: Елена Летучая / Telegram

Елена Летучая обрела популярность по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!»

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Телеведущая из Ярославля Елена Летучая поделилась рецептом счастья. Ссылаясь на научные данные, звезда отметила, что с помощью ежедневных привычек можно запустить гормоны, отвечающие за радость и хорошее настроение.

«Дело в том, что любая привычка — это хорошо знакомый и удобный для мозга путь. Мы так устроены, что мозг, не спрашивая нас, выбирает именно знакомый путь и экономит энергию. Поэтому очень важно сформировать позитивную привычку, которая позволит нам быть счастливее», — объяснила телеведущая.

Как сформировать полезные привычки (советы от Елены Летучей):

  • для выброса дофамина (гормон мотивации и удовольствия) необходимо разбивать большую цель на маленькие шаги и праздновать выполнение каждого;

  • для выброса эндорфина (гормон радости и снятия боли) следует ввести в распорядок дня смех: можно посмотреть смешной ролик или сделать легкую растяжку;

  • для выброса окситоцина (гормон доверия и социальной связи) надо сделать маленький шаг для установления связи: искренне поблагодарить коллегу или назначить встречу старому другу;

  • для выброса серотонина (гормон уверенности и удовлетворения) следует напомнить себе о своих прошлых достижениях или поделиться экспертным мнением в той области, где вы компетентны.

Елена напоминает, что при ежедневном повторении привычек в течение 45 дней они закрепятся, а счастье, по словам Летучей, станет вашим почти «по расписанию».

5 декабря 2025 года Елене Летучей исполнилось 47 лет. В свой праздник телезвезда разоткровенничалась о возрастных кризисах.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Елена Летучая Телеведущая
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
poschehon
10 минут
Поступать как она - ничего не делать и не работать, постоянно отдыхать за бугром, выкладывать фотографии в купальниках
Гость
24 минуты
Хватит постить эту перебежчицу, блуждающую по странам НАТО и имеющую гражданство США. Как это пробудит в нас патриотизм и любовь к Отечеству?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление