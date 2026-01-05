НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Только истинный ярославец поймет, о чем речь: тест по местным словечкам

Ярославца можно услышать издалека — жители обладают богатым запасом диалектизмов. В регионе пульт от телевизора называют «лентяйкой», а заросли — «чепыжами». В последнее время всё это стало своеобразным локальным мемом среди ярославцев. А какими еще словцами могут удивить местные?

Диалектизмы — слова или обороты речи, которые свойственны жителям определенного региона.

В длинные выходные предлагаем развеяться и пройти тест по ярославским словечкам.

1 / 8

Как ярославцы называют хозпостройки на участке?

  • Бытовка

  • Халабуда

  • Сарайка

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Диалектизмы Ярославль Местные слова
Гость
19 октября 2024, 09:36
ни разу не слышал, чтоб кто-то говорил рукляк., а вязанка - это хлеб.
Гость
19 октября 2024, 06:19
Я коренной житель Ярославля. Ваши диалектизмы высосаны из пальца.
