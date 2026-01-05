Только истинный ярославец поймет, о чем речь: тест по местным словечкам

Ярославца можно услышать издалека — жители обладают богатым запасом диалектизмов. В регионе пульт от телевизора называют «лентяйкой», а заросли — «чепыжами». В последнее время всё это стало своеобразным локальным мемом среди ярославцев. А какими еще словцами могут удивить местные?
Диалектизмы — слова или обороты речи, которые свойственны жителям определенного региона.
В длинные выходные предлагаем развеяться и пройти тест по ярославским словечкам.
Как ярославцы называют хозпостройки на участке?
Бытовка
Халабуда
Сарайка
Понравилось? Держите еще:
тест на знание фраз, которыми вы пользуетесь каждый день;
даже учителям придется поломать голову над этими вопросами по истории России. А вы справитесь?
как в СССР использовали эти 10 вещей? Тест для тех, кто понял жизнь.