Да что вы говорите?! Тест на знание фраз, которыми вы пользуетесь каждый день

Раньше мы узнавали, как называют жителей разных городов и регионов, пытались понять школьный сленг и проверяли остаточные знания по ОБЖ. А теперь решили устроить серьезное и интересное испытание вашему внутреннему знатоку. Каждый из нас слышал (а кто-то и употреблял!) эти фразы, но почему они прижились, почему мы так говорим? А вы знаете?
Кто предлагал «вернуться к нашим баранам»?
- Джордж Оруэлл в «Скотном дворе»
- Кто-то из «Бременских музыкантов»
- Курт Воннегут в «Бойне № 5»
- Это фраза из средневекового фарса
Причастны ли к слову «катавасия» коты и Васи?
- Конечно, это из басни Крылова «Кот и повар»
- Нет, это песнопение в богослужении
- Да, это пошло из армейской песни «Кот Васька»
- Нет, катавасией называли путаницу в каталогах еще в Древней Греции
В каких случаях изначально говорили «до свадьбы заживет»?
- Так парни пытались затащить девушек на сеновал
- В Древней Руси таким образом успокаивали девушек с угревой сыпью
- Так сельские врачи говорили тяжелобольным пациентам
- Эту присказку родители придумали для детей
Что за фанера летала над Парижем?
- Корни уходят в легенду об авиаторе Огюсте Фаньере, который в 1908 году врезался в Эйфелеву башню и погиб
- Это трудности перевода. В начале XX века во Франции поднялся в воздух дирижабль «Фланер», а в России не так расслышали его название
- Когда Эйфелеву башню только построили, верхние этажи были закрыты фанерой, но от сильного ветра листы снесло
- Всё просто. В Париже был запуск первого в мире кукурузника с крыльями из фанеры
Откуда пошло выражение «остаться с носом»?
- Из повести Гоголя «Нос»
- Так говорили о победителях премии «Новая словесность» (НОС)
- Носом называли взятку
- Это из старой русской сказки, где девушка пыталась избавиться от уродливого носа, да так и не получилось
Что еще за «конь педальный»?
- Это что-то из тюремного сленга
- Это детское средство передвижения типа велосипеда
- Это популярный в 1920-х годах цирковой номер
- Это специальное средство пожаротушения начала XVI века
Кто подарил нам фразу «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить»?
- Шиллер
- Шекспир
- Толстой
- Пушкин
Кто изобрел филькину грамоту?
- Король Испании Филипп III
- Иван Грозный
- Филип Лоуренс
- Петр I
В каком источнике впервые начали метать бисер перед свиньями?
- «12 стульев»
- «Место встречи изменить нельзя»
- Так называлась первая критическая статья Белинского
- Библия
После этой ноты Китая в 1958 году мир замер в ожидании Третьей мировой, но ничего не произошло. Какой фразой она вошла в наш словарь?
- А был ли мальчик?
- Взять на вооружение
- Последнее китайское предупреждение
- Нагнетать атмосферу
