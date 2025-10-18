НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Да что вы говорите?! Тест на знание фраз, которыми вы пользуетесь каждый день

Кому говорили «до свадьбы заживет», какая связь у катавасии с котами и что еще за «конь педальный»?

Раньше мы узнавали, как называют жителей разных городов и регионов, пытались понять школьный сленг и проверяли остаточные знания по ОБЖ. А теперь решили устроить серьезное и интересное испытание вашему внутреннему знатоку. Каждый из нас слышал (а кто-то и употреблял!) эти фразы, но почему они прижились, почему мы так говорим? А вы знаете?

1 / 10
Кто предлагал «вернуться к нашим баранам»?
  • Джордж Оруэлл в «Скотном дворе»
  • Кто-то из «Бременских музыкантов»
  • Курт Воннегут в «Бойне № 5»
  • Это фраза из средневекового фарса
2 / 10
Причастны ли к слову «катавасия» коты и Васи?
  • Конечно, это из басни Крылова «Кот и повар»
  • Нет, это песнопение в богослужении
  • Да, это пошло из армейской песни «Кот Васька»
  • Нет, катавасией называли путаницу в каталогах еще в Древней Греции
3 / 10
В каких случаях изначально говорили «до свадьбы заживет»?
  • Так парни пытались затащить девушек на сеновал
  • В Древней Руси таким образом успокаивали девушек с угревой сыпью
  • Так сельские врачи говорили тяжелобольным пациентам
  • Эту присказку родители придумали для детей
4 / 10
Что за фанера летала над Парижем?
  • Корни уходят в легенду об авиаторе Огюсте Фаньере, который в 1908 году врезался в Эйфелеву башню и погиб
  • Это трудности перевода. В начале XX века во Франции поднялся в воздух дирижабль «Фланер», а в России не так расслышали его название
  • Когда Эйфелеву башню только построили, верхние этажи были закрыты фанерой, но от сильного ветра листы снесло
  • Всё просто. В Париже был запуск первого в мире кукурузника с крыльями из фанеры
5 / 10
Откуда пошло выражение «остаться с носом»?
  • Из повести Гоголя «Нос»
  • Так говорили о победителях премии «Новая словесность» (НОС)
  • Носом называли взятку
  • Это из старой русской сказки, где девушка пыталась избавиться от уродливого носа, да так и не получилось
6 / 10
Что еще за «конь педальный»?
  • Это что-то из тюремного сленга
  • Это детское средство передвижения типа велосипеда
  • Это популярный в 1920-х годах цирковой номер
  • Это специальное средство пожаротушения начала XVI века
7 / 10
Кто подарил нам фразу «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить»?
  • Шиллер
  • Шекспир
  • Толстой
  • Пушкин
8 / 10
Кто изобрел филькину грамоту?
  • Король Испании Филипп III
  • Иван Грозный
  • Филип Лоуренс
  • Петр I
9 / 10
В каком источнике впервые начали метать бисер перед свиньями?
  • «12 стульев»
  • «Место встречи изменить нельзя»
  • Так называлась первая критическая статья Белинского
  • Библия
10 / 10
После этой ноты Китая в 1958 году мир замер в ожидании Третьей мировой, но ничего не произошло. Какой фразой она вошла в наш словарь?
  • А был ли мальчик?
  • Взять на вооружение
  • Последнее китайское предупреждение
  • Нагнетать атмосферу

Попробуйте также пройти наш тест по ярославским словечкам или угадайте предмет СССР.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Крылатые фразы Русский язык
Комментарии
3
Гость
2 часа
Ахаха, простые фразы, а сколько тут загадок!
Гость
2 часа
Да ладно, кто бы мог подумать, что «до свадьбы заживёт» — это фразеологизм.
Читать все комментарии
