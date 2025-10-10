НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 749мм 54%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Отменят 13 автобусных маршрутов
Купят 12-метровую ёлку
Зальет дождями циклон «Барбара»
Сэкономить время и нервы на врачах
Итоги старта хоккейного сезона
Закрылся популярный бар
Реки окрасились в зеленый
Лучшая бургерная Ярославля
Студентку нашли мертвой
Афиша на октябрь
Развлечения Тест Это что еще такое? Спорим, вы не угадаете, как в СССР использовали эти 10 вещей

Это что еще такое? Спорим, вы не угадаете, как в СССР использовали эти 10 вещей

Тест для тех, кто понял жизнь

236
Если такие вещи не стояли у вас в серванте, шансы на победу в нашем тесте стремительно снижаются | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЕсли такие вещи не стояли у вас в серванте, шансы на победу в нашем тесте стремительно снижаются | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Если такие вещи не стояли у вас в серванте, шансы на победу в нашем тесте стремительно снижаются

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Советском Союзе точно знали, насколько голь хитра на выдумку. Если сегодня посмотреть на некоторые предметы из нашего относительно недавнего прошлого, невольно задаешься вопросом, как до такого вообще можно было додуматься. А некоторые, мы уверены, и вовсе не сразу поймут, как пользоваться теми или иными вещами. Но вы-то наверняка все знаете. Или есть кое-какие пробелы? Проверьте, получится ли у вас опознать 10 вещей, которые попали в наш тест прямиком из СССР.

ТЕСТПройден 44 раза
1 / 10

Как называется это устройство?

  • «Бабочка»

  • «Ландыш»

  • «Кузнечик»

  • «Штопор»

2 / 10

Что это стоит на обложке от паспорта?

  • Монокль

  • Часы

  • Компас

  • Стопка

3 / 10

А это что такое?

  • Бритва

  • Кипятильник

  • Телефон

  • Триммер для ткани

4 / 10

Что же это может быть?

  • Лазерный излучатель

  • Спутниковая тарелка

  • Обеззараживатель воздуха

  • Обогреватель

5 / 10

Что хранили внутри этой коробочки?

  • Всякие штучки для маникюра

  • Косметику

  • Веер

  • Ничего не клали. Это помада

6 / 10

А это что за вещица?

  • Утюг

  • Вафельница

  • Плойка для волос

  • Миксер

7 / 10

Чем могут быть эти пять штуковин?

  • Колбы для детской присыпки

  • Игольницы

  • Баночки для специй

  • Пешки

8 / 10

А эта вещь вам ничего не напоминает?

  • Насос

  • Закаточная машинка

  • Ваккумная пробка

  • Детская игрушка

9 / 10

Какая любопытная вещь. Вот только что это такое?

  • Фонарь

  • Ракетница

  • Подзорная труба

  • Калейдоскоп

10 / 10

Это что за конструкция такая?

  • Записная книжка

  • Безмен

  • Монетница

  • Аптечка

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Тест
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
35 минут
У меня в детстве были похожие лайфхаки, только с одеждой и обувью.
Гость
32 минуты
Забавно, что многие вещи тогда были многофункциональны, не то что сейчас.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление