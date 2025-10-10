Это что еще такое? Спорим, вы не угадаете, как в СССР использовали эти 10 вещей

В Советском Союзе точно знали, насколько голь хитра на выдумку. Если сегодня посмотреть на некоторые предметы из нашего относительно недавнего прошлого, невольно задаешься вопросом, как до такого вообще можно было додуматься. А некоторые, мы уверены, и вовсе не сразу поймут, как пользоваться теми или иными вещами. Но вы-то наверняка все знаете. Или есть кое-какие пробелы? Проверьте, получится ли у вас опознать 10 вещей, которые попали в наш тест прямиком из СССР.
Как называется это устройство?
«Бабочка»
«Ландыш»
«Кузнечик»
«Штопор»
Что это стоит на обложке от паспорта?
Монокль
Часы
Компас
Стопка
А это что такое?
Бритва
Кипятильник
Телефон
Триммер для ткани
Что же это может быть?
Лазерный излучатель
Спутниковая тарелка
Обеззараживатель воздуха
Обогреватель
Что хранили внутри этой коробочки?
Всякие штучки для маникюра
Косметику
Веер
Ничего не клали. Это помада
А это что за вещица?
Утюг
Вафельница
Плойка для волос
Миксер
Чем могут быть эти пять штуковин?
Колбы для детской присыпки
Игольницы
Баночки для специй
Пешки
А эта вещь вам ничего не напоминает?
Насос
Закаточная машинка
Ваккумная пробка
Детская игрушка
Какая любопытная вещь. Вот только что это такое?
Фонарь
Ракетница
Подзорная труба
Калейдоскоп
Это что за конструкция такая?
Записная книжка
Безмен
Монетница
Аптечка