Гигантская Волчья Луна взойдет над Ярославской областью — почему это стоит увидеть

Первое в новом году полнолуние случится в ночь на 4 января

124
Этой ночью можно будет наблюдать первое в 2026 году полнолуние | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЭтой ночью можно будет наблюдать первое в 2026 году полнолуние | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Этой ночью можно будет наблюдать первое в 2026 году полнолуние

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

В ночь на 4 января в небе над Ярославской областью поднимется огромная Луна. Это будет первое в новом году полнолуние, которое еще называют Волчьей Луной, сообщают наши коллеги из NN.RU со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Луну называют Волчьей из-за индейских племен и европейских традиций. В январе волки, голодные от зимы, выли на луну чаще и громче.

Наблюдать естественный спутник Земли можно сразу после наступления ночи (конечно, если повезет с погодой). К полуночи по местному времени Луну можно будет увидеть на всей территории страны на высоте 50-60 градусов над горизонтом.

«Одна из самых больших Лун в году (некоторые даже относят ее к Суперлуниям) будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой сейчас планетой на ночном небе — Юпитером. Расстояние между ними составит всего около 3 градусов (6 лунных дисков)», — рассказали в лаборатории.

Рядом с Луной также будут проходить две ярчайших звезды из созвездия Близнецов — Поллукс и Кастор. Кроме того, на 3 и 4 января придется максимум метеорного потока Квадрантиды. Это значит, что вместе с полнолунием можно будет наблюдать зрелищный звездопад.

Дарья ВоробьеваДарья Воробьева
Дарья Воробьева
Корреспондент
Рекомендуем