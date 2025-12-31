НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Ярославле
Погода-10°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

0 м/c,

 734мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Скончался тренер «Шинника»
«Умные решения»
График работы ТЦ
Кто ездит в Переславль на выходные
Подорожает проезд
Чек-лист важных обследований
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Город Новый год — 2026 Ярославцы смели все билеты на «Волшебный троллейбус». Рассказываем, что будет в программе

Ярославцы смели все билеты на «Волшебный троллейбус». Рассказываем, что будет в программе

Это развлечение пользуется популярностью каждый год

183
Какую программу запланировали для маленьких горожан | Источник: Александра Мамонтова \ 76.RUКакую программу запланировали для маленьких горожан | Источник: Александра Мамонтова \ 76.RU

Какую программу запланировали для маленьких горожан

Источник:

Александра Мамонтова \ 76.RU

Все новогодние каникулы в Ярославле будет курсировать «Волшебный троллейбус». Этот новогодний проект рассчитан на детей. Ребятам предлагают проехать в новогоднем троллейбусе, где их ждет встреча со сказочными героями, игры, конкурсы, викторины. Рейс на таком троллейбусе платный. Стоимость билета — 500 рублей. Судя по онлайн-афише, все места на троллейбус выкуплены.

Перепутать этот транспорт с другим сложно, ведь снаружи он весь в гирляндах, а на информационном табло вместо привычного номера надпись — «Волшебный троллейбус». Журналист 76.RU побывал на одном из первых рейсов новогоднего транспорта, в этом материале — подробности программы, которую подготовили для маленьких ярославцев.

Что за программа ждет детей

Троллейбус стартует от Ярославля Главного. У входа маленьких зрителей встречает аниматор. После того как все рассядутся по своим местам, к детям выходит Ежинка, помощница Деда Мороза. Она же рассказывает детям правила волшебного транспорта: вставать со своих мест нельзя на протяжении всей поездки.

Дальше по плану — развлекательная программа. На одной из остановок в троллейбус заходит новый герой — снеговик. С этого момента у поездки начинается сюжет: детям вместе с героями нужно выполнить задания, чтобы спасти письма для Деда Мороза, которые заколдовала Баба Яга. Она появляется в транспорте после остановки у площади Юности. После выполнения квеста аниматоры раздают каждому ребенку забавные ушки и очки.

У площади Волкова внутрь заходит ещё один герой — Хлопушка. В самом конце маршрута в салоне появляется Дед мороз. Все участники мероприятия поют праздничные песни, а после детям дарят подарки.

Конечная остановка автобуса там же, откуда начинался маршрут — у Ярославля Главного. Там детей встречают родители. Вся поездка занимает около 40 минут.

ПО ТЕМЕ
Лия НикифороваЛия Никифорова
Лия Никифорова
практикант
Новый год Шоу
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
46 минут
фантазеров полно
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Рекомендуем