Ярославцы смели все билеты на «Волшебный троллейбус». Рассказываем, что будет в программе

Какую программу запланировали для маленьких горожан Источник: Александра Мамонтова \ 76.RU

Все новогодние каникулы в Ярославле будет курсировать «Волшебный троллейбус». Этот новогодний проект рассчитан на детей. Ребятам предлагают проехать в новогоднем троллейбусе, где их ждет встреча со сказочными героями, игры, конкурсы, викторины. Рейс на таком троллейбусе платный. Стоимость билета — 500 рублей. Судя по онлайн-афише, все места на троллейбус выкуплены.

Перепутать этот транспорт с другим сложно, ведь снаружи он весь в гирляндах, а на информационном табло вместо привычного номера надпись — «Волшебный троллейбус». Журналист 76.RU побывал на одном из первых рейсов новогоднего транспорта, в этом материале — подробности программы, которую подготовили для маленьких ярославцев.

Что за программа ждет детей

Троллейбус стартует от Ярославля Главного. У входа маленьких зрителей встречает аниматор. После того как все рассядутся по своим местам, к детям выходит Ежинка, помощница Деда Мороза. Она же рассказывает детям правила волшебного транспорта: вставать со своих мест нельзя на протяжении всей поездки.

Дальше по плану — развлекательная программа. На одной из остановок в троллейбус заходит новый герой — снеговик. С этого момента у поездки начинается сюжет: детям вместе с героями нужно выполнить задания, чтобы спасти письма для Деда Мороза, которые заколдовала Баба Яга. Она появляется в транспорте после остановки у площади Юности. После выполнения квеста аниматоры раздают каждому ребенку забавные ушки и очки.

У площади Волкова внутрь заходит ещё один герой — Хлопушка. В самом конце маршрута в салоне появляется Дед мороз. Все участники мероприятия поют праздничные песни, а после детям дарят подарки.