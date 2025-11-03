НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

5 м/c,

южн.

 758мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Репортаж с рынка
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
«Умные решения» в недвижимости
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Дороги и транспорт Новый год — 2026 Стало известно, когда в Ярославле начнет ходить «Волшебный троллейбус»

Стало известно, когда в Ярославле начнет ходить «Волшебный троллейбус»

Подробности сообщили в мэрии

345
В Ярославле будет ходить «Волшебный троллейбус» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле будет ходить «Волшебный троллейбус» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле будет ходить «Волшебный троллейбус»

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В мэрии Ярославля сообщили, что в этом году продолжит работу проект «Волшебный троллейбус». Вопрос о нем задала ярославна в телеграм-канале губернатора области Михаила Евраева.

«Планируется ли в этом году движение „Волшебного троллейбуса“ в Ярославле?» — поинтересовалась Анастасия.

В мэрии города сообщили, что «Волшебный троллейбус» будет работать с 22 декабря по 11 января включительно.

«Старт продаж билетов будет с 10 декабря на платформе „Яршоу“», — добавили власти.

Напомним, «Волшебный троллейбус» — это новогодний проект. Он рассчитан на детей. Ребятам предлагают проехать в новогоднем троллейбусе, где их ждет встреча со сказочными героями, игры, конкурсы, викторины. Рейс на таком троллейбусе платный. Стоимость билета с подарком в прошлом году составляла 400 рублей.

Также для ярославцев на Новый год на Советской площади откроется каток. Он должен начать работу с 26 декабря. Площадь ледового комплекса составит более 4000 квадратных метров. Рядом хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, различные декоративные конструкции, сцену, светодиодный экран, кафе.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Волшебный троллейбус
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
А трамвай будет?
Гость
59 минут
А новогодний трамвай будет работать этой зимой? Каждый год там не по одному кругу катаемся
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление