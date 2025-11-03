Стало известно, когда в Ярославле начнет ходить «Волшебный троллейбус»

В Ярославле будет ходить «Волшебный троллейбус» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В мэрии Ярославля сообщили, что в этом году продолжит работу проект «Волшебный троллейбус». Вопрос о нем задала ярославна в телеграм-канале губернатора области Михаила Евраева.

«Планируется ли в этом году движение „Волшебного троллейбуса“ в Ярославле?» — поинтересовалась Анастасия.

В мэрии города сообщили, что «Волшебный троллейбус» будет работать с 22 декабря по 11 января включительно.

«Старт продаж билетов будет с 10 декабря на платформе „Яршоу“», — добавили власти.

Напомним, «Волшебный троллейбус» — это новогодний проект. Он рассчитан на детей. Ребятам предлагают проехать в новогоднем троллейбусе, где их ждет встреча со сказочными героями, игры, конкурсы, викторины. Рейс на таком троллейбусе платный. Стоимость билета с подарком в прошлом году составляла 400 рублей.