Стало известно, когда в Ярославле начнет ходить «Волшебный троллейбус»

В мэрии Ярославля сообщили, что в этом году продолжит работу проект «Волшебный троллейбус». Вопрос о нем задала ярославна в телеграм-канале губернатора области Михаила Евраева.
«Планируется ли в этом году движение „Волшебного троллейбуса“ в Ярославле?» — поинтересовалась Анастасия.
В мэрии города сообщили, что «Волшебный троллейбус» будет работать с 22 декабря по 11 января включительно.
«Старт продаж билетов будет с 10 декабря на платформе „Яршоу“», — добавили власти.
Напомним, «Волшебный троллейбус» — это новогодний проект. Он рассчитан на детей. Ребятам предлагают проехать в новогоднем троллейбусе, где их ждет встреча со сказочными героями, игры, конкурсы, викторины. Рейс на таком троллейбусе платный. Стоимость билета с подарком в прошлом году составляла 400 рублей.
Также для ярославцев на Новый год на Советской площади откроется каток. Он должен начать работу с 26 декабря. Площадь ледового комплекса составит более 4000 квадратных метров. Рядом хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, различные декоративные конструкции, сцену, светодиодный экран, кафе.