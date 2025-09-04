В Ярославской области затягивается строительство дома для расселения аварийного жилья

В Переславле затягивается строительство дома для расселения аварийного жилья Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Переславле-Залесском Ярославской области затягивается строительство дома для расселения аварийного жилья на улице Менделеева. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 3 сентября.

Ранее в администрации Переславля-Залесского обещали, что дом будет сдан в первом квартале 2025 года. После жалоб жителей на место выехал прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий.

«Поручил межрайонной прокуратуре усилить надзор за строительством объекта. Внимание представителей подрядной организации и заказчика обращено на необходимость активизации работ в целях скорейшего восстановления прав владельцев аварийного жилья», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Региональный прокурор взял на контроль эту ситуацию. Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Работами на объекте занимается скандальный подрядчик АО «Ярдормост». Напомним, что в июле 2025 года задержали экс-главу компании — Дмитрия Дранного. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Что известно о подрядчике Узнать «Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области. На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей.