Город В Ярославской области затягивается строительство дома для расселения аварийного жилья

В Ярославской области затягивается строительство дома для расселения аварийного жилья

Работами занимается скандальная компания

Работами занимается скандальная компания

392
3 комментария
В Переславле затягивается строительство дома для расселения аварийного жилья | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Переславле затягивается строительство дома для расселения аварийного жилья

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Переславле-Залесском Ярославской области затягивается строительство дома для расселения аварийного жилья на улице Менделеева. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 3 сентября.

Ранее в администрации Переславля-Залесского обещали, что дом будет сдан в первом квартале 2025 года. После жалоб жителей на место выехал прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий.

«Поручил межрайонной прокуратуре усилить надзор за строительством объекта. Внимание представителей подрядной организации и заказчика обращено на необходимость активизации работ в целях скорейшего восстановления прав владельцев аварийного жилья», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Региональный прокурор взял на контроль эту ситуацию. | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Региональный прокурор взял на контроль эту ситуацию.

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Работами на объекте занимается скандальный подрядчик АО «Ярдормост». Напомним, что в июле 2025 года задержали экс-главу компании — Дмитрия Дранного. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Что известно о подрядчике

«Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области. На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей.

Ранее мы рассказывали о громких проектах, которые вела компания «Ярдормост».

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Переславль-Залесский Аварийный дом Расселение
Комментарии
3
Гость
1 час
Кто из чиновников заключал эти сделки и какое наказание понесет?
Гость
2 часа
это же не на продажу строится, можно и не торопиться - так думают власть имущие
Читать все комментарии
