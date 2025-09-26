«Полов нет, потолки рассыпаются»: ярославцы просят расселить их из разваливающегося 85-летнего дома

Аварийный дом разваливается на глазах Источник: Народный фронт | Ярославская область

Жители Переславля-Залесского Ярославской области бьют тревогу. Они показали условия в аварийном доме № 26 на Московской улице. Люди обратились за помощью в ярославское отделение «Народного фронта». Там рассказали, что жильцы деревянной двухэтажки ждут расселения уже 10 лет.

«Дом с девяностолетней историей признали аварийным в 2016-м. Тогда износ основных конструкций составлял от 75 до 88 процентов. Сейчас фундамент просел еще больше, шиферная крыша стала что решето, стены с уклоном и сквозными щелями, выпучивание деревянной обрешетки и штукатурки сдерживают… обои. Не жизнь, а фильм ужасов», — рассказали в ярославском отделении «Народного фронта».

Жительница дома сняла видео изнутри здания. По ее словам, там до сих пор живут пять семей.

«Полов здесь тоже, как таковых, нет. Одни сплошные настилы. Так выглядит наш второй подъезд. Вот они, наши потолки, которые уже рассыпаются», — рассказала жительница дома.

Жильцы дома почти 10 лет ждут расселения Источник: Народный фронт | Ярославская область

По данным сайта «ГИС ЖКХ», дом был введен в эксплуатацию в 1940 году. Он рассчитан на восемь жилых помещений. В графе об управляющей организации стоит прочерк.

Как рассказали в «Народном фронте», в ответ на запрос общественников администрация Переславль-Залесского сообщила, что жильцов дома переселят в новостройку, которую по контракту с 2023 года возводит АО «Ярдормост».

«Строительная готовность на 19 сентября — 66%. О том, что дом не достроен, жители и сами осведомлены неплохо. Срок завершения работ по контракту уже вышел — 1 августа 2025 года», — сообщили в «Народном фронте».

Общественники обратились к власти с просьбой ускорить строительство объекта.

«Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области. На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей.