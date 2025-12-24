НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Выступят артисты и фигуристы: названа дата открытия катка на Советской площади в Ярославле

Публикуем график работы комплекса

84
Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Главный каток Ярославля на Советской площади откроется 26 декабря. Об этом сообщили в мэрии города. Торжественная церемония (0+) начнется в 18:00.

«На празднике выступят фигуристки спортивной школы олимпийского резерва № 4. Кроме того, на сцене споет кавер-группа „Патифоникс“, исполняющая популярные хиты и любимые песни разных эпох. Для самых маленьких и тех, кто любит активное участие, подготовлена интерактивная программа с призами, а также организованы сеансы массового катания. Помимо катка на Советской площади откроются аттракционы, ярмарка с сувенирами, угощениями и горячими напитками», — рассказали в городской администрации.

Главный каток Ярославля занимает площадь целых 4370 квадратных метров, его вместимость — 600 человек за сеанс. Комплекс включает в себя не только каток и ледовые дорожки, но и всю необходимую инфраструктуру — раздевалки, прокат коньков, технические помещения и зону кафе.

«Каток будет работать ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. Исключением могут стать только то время, когда работе ледового комплекса будут мешать обильные осадки или плюсовая температура», — добавили в мэрии.

Покататься на коньках на ледовой площадке можно будет с понедельника по четверг с 10:00 до 00:00, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — с 10:00 до 02:00.

Выход на лед бесплатный. Бронирование билетов возможно на сайте катка за три часа до начала каждого сеанса, в кассе — за четыре часа.

При аренде спортивного инвентаря (коньки, помощник фигуриста) необходимо предоставить залог. Это может быть денежная сумма в размере 1500 рублей наличными, СНИЛС/ ИНН/ водительское удостоверение/ военный билет. Документы без фотографий нужно подтвердить оригиналом паспорта. Для залога на 1 семью необходим 1 документ.

Предполагается, что площадка будет работать до 15 марта.

Напомним, за установку катка власти заплатили 110,268 миллиона рублей.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Каток Советская площадь
Рекомендуем