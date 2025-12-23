НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Прогремит ли салют в Ярославле в новогоднюю ночь: ответ мэра

Прогремит ли салют в Ярославле в новогоднюю ночь: ответ мэра

Рассказываем, где пройдут гуляния

6 448
В Ярославле не планируют салют в новогоднюю ночь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле не планируют салют в новогоднюю ночь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле не планируют салют в новогоднюю ночь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В новогоднюю ночь в Ярославле не будет общегородского салюта. Об этом 23 декабря заявил мэр Артем Молчанов.

«Принято решение, что в этом году мы не проводим новогодний салют. У нас нет этого мероприятия в графике. В том числе, с точки зрения обеспечения безопасности не только пожарной, но и общественной безопасности», — сказал глава города.

Вопрос о том, ждать ли ярославцам общегородского салюта в новогоднюю ночь, портал 76.RU задавал чиновникам еще в ноябре 2025-го. Уже тогда чиновники объясняли, что фейерверков в планах нет.

«В период проведения новогодних мероприятий общегородской праздничный салют не планируется», — сообщали в мэрии Ярославля.

При этом в центре города и у районных ДК пройдут массовые гуляния.

26 декабря на Советской площади начнет работать каток. Площадь ледового комплекса составит более 4000 квадратных метров. Рядом хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, различные декоративные конструкции, сцену, светодиодный экран, кафе. С 22 декабря по 11 января в Ярославле будет работать «Волшебный троллейбус».

Напомним, в прошлом году в Ярославле в Новый год также не было салюта. Изначально не планировались и гуляния в центре города в новогоднюю ночь. Однако за 10 дней до Нового года все же решили устроить праздник на Советской площади.

Уже думали, как отметите Новый год?

Дома с близкими
Пойду гулять / в гости
Уеду отдыхать
Буду работать
Пока не знаю
Другой вариант
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Рекомендуем