Каток, ярмарка, кафе: что откроется на Советской площади Ярославля в Новый год

Каток, ярмарка, кафе: что откроется на Советской площади Ярославля в Новый год

Об этом рассказал губернатор

79
На Советской площади вновь откроется «ЯКаток» | Источник: Михаил Евраев / TelegramНа Советской площади вновь откроется «ЯКаток» | Источник: Михаил Евраев / Telegram

На Советской площади вновь откроется «ЯКаток»

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Стало известно, что откроется в новогодние праздники на Советской площади Ярославля. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев 14 октября.

В центре площади разместиться главный каток области — он должен начать работу с 26 декабря. Площадь ледового комплекса составит более 4000 квадратных метров.

«Самый большой каток Ярославской области объединит все необходимое для комфортного отдыха: классический корт, протяженные ледовые дорожки, теплые павильоны и раздевалки, пункт проката с профессиональной заточкой коньков», — отметил Михаил Евраев.

В будние дни и в воскресенье «ЯКаток» будет работать до полуночи. В пятницу, субботу и праздничные дни — до 2 часов ночи. На площадке пройдут хоккейные турниры, фестивали, мастер-классы и показательные выступления.

Как будет выглядеть каток

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Также на Советской площади хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, различные декоративные конструкции, сцену, светодиодный экран, музыкальное оборудование. Кроме того, здесь будет открыто кафе.

В правительстве Ярославской области добавили, что к середине декабря катки заработают во всех округах региона.

Напомним, сейчас на Госзакупках размещено объявление о поиске подрядчика по установке катка на Советской площади Ярославля. Власти готовы заплатить за услугу 110,268 миллиона рублей. Итоги аукциона должны подвести 31 октября.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
1 минута
Гуляй рванина , а где то движуха идет.
