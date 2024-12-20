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Город Новый год — 2025 «Не будем запрещать»: в Ярославле вернули гуляния на Советской площади в Новый год

«Не будем запрещать»: в Ярославле вернули гуляния на Советской площади в Новый год

В городе изменили программу праздника

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10 комментариев

В Ярославле гуляния в новогоднюю ночь пройдут на четырех площадках

Источник:

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 20 декабря сообщил, что никаких ограничений на гуляния в новогоднюю ночь в регионе не будет.

— Не будем запрещать или ограничивать проведение массовых мероприятий в новогоднюю ночь, Рождество и каникулы в целом. Наоборот, организованный отдых куда эффективнее, интереснее и безопаснее хаотичных гуляний, — отметил глава области.

Он добавил, что праздничную программу будут расширять.

— Поручил главам продлить работу катков в новогоднюю ночь, чтобы люди могли встретить 2025-й активно, спортивно, энергично. Можно предусмотреть отдельные концертные площадки, — написал Михаил Евраев.

Также губернатор подчеркнул, что работа транспорта будет синхронизирована с временем проведения праздников, чтобы люди могли спокойно уехать домой.

В Ярославле уже обновили праздничную программу на новогоднюю ночь, добавив в нее гуляния на Советской площади — они пройдут с 1 до 3 часов 1 января 2025 года. Но салюта не будет.

До этого массовые праздники в ночь на 1 января были запланированы только в Юбилейном парке, в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе и у ДК «Нефтяник».

Программа празднования Нового года — 2025 в Ярославле

Советская площадь

01:00-03:00 — новогодняя программа «Царица-ночь» (0+). В программе: встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступление популярных кавер-групп, конкурсы, аттракционы, сюрпризы, зажигательная дискотека.

Площадка у ДК «Нефтяник» (Московский проспект, 92)

01:00-03:00 — новогодняя программа «Территория новогоднего волшебства» (16+) с участием Деда Мороза и Снегурочки: зажигательная дискотека, веселые флешмобы, добрые пожелания и праздничные сюрпризы.

Юбилейный парк

01:00-03:00 — новогодняя программа «Территория новогоднего волшебства» (16+): веселые конкурсы, розыгрыши, хороводы, новогодняя дискотека. Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Парк 30-летия Победы

01:00 — 03:00 — праздник «В новый год с отличным настроением» (16+): танцевально-развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой для жителей Дзержинского района.

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Комментарии
10
Гость
1 час
Окончание третьего года СВО в Ярославле будут отмечать праздничными гуляниями. Наверное и денег немало на это выделили. Интересно как будут праздновать начало четвёртого? А пятого? А шестого?...
Гость
1 час
НУ так а кто бы стал слушать , захотели бы и вышли гулять
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