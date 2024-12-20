«Не будем запрещать»: в Ярославле вернули гуляния на Советской площади в Новый год

В Ярославле гуляния в новогоднюю ночь пройдут на четырех площадках Источник: Кирилл Поверинов /76.RU











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 20 декабря сообщил, что никаких ограничений на гуляния в новогоднюю ночь в регионе не будет.

— Не будем запрещать или ограничивать проведение массовых мероприятий в новогоднюю ночь, Рождество и каникулы в целом. Наоборот, организованный отдых куда эффективнее, интереснее и безопаснее хаотичных гуляний, — отметил глава области.

Он добавил, что праздничную программу будут расширять.

— Поручил главам продлить работу катков в новогоднюю ночь, чтобы люди могли встретить 2025-й активно, спортивно, энергично. Можно предусмотреть отдельные концертные площадки, — написал Михаил Евраев.

Также губернатор подчеркнул, что работа транспорта будет синхронизирована с временем проведения праздников, чтобы люди могли спокойно уехать домой.

В Ярославле уже обновили праздничную программу на новогоднюю ночь, добавив в нее гуляния на Советской площади — они пройдут с 1 до 3 часов 1 января 2025 года. Но салюта не будет.

До этого массовые праздники в ночь на 1 января были запланированы только в Юбилейном парке, в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе и у ДК «Нефтяник».

Программа празднования Нового года — 2025 в Ярославле

Советская площадь

01:00-03:00 — новогодняя программа «Царица-ночь» (0+). В программе: встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступление популярных кавер-групп, конкурсы, аттракционы, сюрпризы, зажигательная дискотека.

Площадка у ДК «Нефтяник» (Московский проспект, 92)

01:00-03:00 — новогодняя программа «Территория новогоднего волшебства» (16+) с участием Деда Мороза и Снегурочки: зажигательная дискотека, веселые флешмобы, добрые пожелания и праздничные сюрпризы.

Юбилейный парк

01:00-03:00 — новогодняя программа «Территория новогоднего волшебства» (16+): веселые конкурсы, розыгрыши, хороводы, новогодняя дискотека. Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Парк 30-летия Победы