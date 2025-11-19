Дело о взятках и наркотиках: бывшего ярославского министра отпустили из-под домашнего ареста

В Ярославле из-под домашнего ареста отпустили бывшего министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева. Эту информацию порталу 76.RU подтвердили в Ярославском областном суде.

«Кировский районный суд Ярославля 18 ноября 2025 года отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока домашнего ареста в отношении Александра Королева и избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Александра Королева арестовали в декабре 2024 года. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) и по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

По версии следствия, работая министром цифрового развития Ярославской области, в период с мая по декабрь 2024 года организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний.

«Чиновник, используя свое служебное положение, обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Позже в деле экс-министра появилась статья о наркотиках. По информации источника 76.RU, запрещенные вещества нашли в машине бывшего чиновника во время его задержания.

До октября 2025 года Александр Королев находился под стражей. Затем его перевели под домашний арест.