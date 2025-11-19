Дело о взятках и наркотиках: бывшего ярославского министра отпустили из-под домашнего ареста

В Ярославле из-под домашнего ареста отпустили бывшего министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева. Эту информацию порталу 76.RU подтвердили в Ярославском областном суде.
«Кировский районный суд Ярославля 18 ноября 2025 года отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока домашнего ареста в отношении Александра Королева и избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, Александра Королева арестовали в декабре 2024 года. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) и по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
По версии следствия, работая министром цифрового развития Ярославской области, в период с мая по декабрь 2024 года организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний.
«Чиновник, используя свое служебное положение, обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
Позже в деле экс-министра появилась статья о наркотиках. По информации источника 76.RU, запрещенные вещества нашли в машине бывшего чиновника во время его задержания.
До октября 2025 года Александр Королев находился под стражей. Затем его перевели под домашний арест.
Кто такой Александр Королев
Александр Королев родился 18 октября 1983 года в Курске. В 2005 году окончил Курский государственный университет по специальности «физика» с дополнительной специальностью «информатика». До 2017 года занимал технические и административные должности в коммерческих и государственных организациях. С марта 2017 до апреля 2018 года работал в Министерстве здравоохранения РФ, где занимался развитием единой информационной системы по ЦФО. С апреля 2018-го был заместителем министра здравоохранения Калужской области.
9 января 2023 года Королева назначили и. о. директора регионального департамента информатизации и связи. Его назначение объяснили необходимостью цифровой централизации в Ярославской области, в частности — созданием баз кадров и организации электронных очередей в поликлиниках.
В сентябре 2024 года Королев ушел в отставку. Тогда сообщалось, что он перейдет на новую должность в другом регионе. В день своего ухода он записывал видеообращение к ярославцам:
«Сегодня я покидаю пост министра цифрового развития Ярославской области. Хочу поблагодарить каждого, с кем мне удалось поработать. Я ни в коем случае не прощаюсь, а говорю до свидания! Впереди много проектов, ну а я, как всегда, остаюсь online».
Когда стало известно о задержании Королева, сообщалось, что на тот момент он был директором департамента по эксплуатации ФКУ «Государственные технологии».