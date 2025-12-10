С 1 января в Ярославской области увеличат пенсии. Как изменится выплата

С 1 января 2026 году проиндексируют пенсии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 января 2026 года в Ярославской области, как и по всей России, увеличат размер пенсий для работающих и неработающих граждан. Индексация выплат составит 7,6%.

В этом материале мы публикуем средние пенсии ярославцев и разбираемся, из чего формируются пенсионные выплаты.

Размер пенсий в Ярославской области

В России выделяют два типа пенсий: социальную и страховую. Социальная пенсия выплачивается государством в фиксированном размере и положена гражданам, прожившим в стране не менее 15 лет. Страховая пенсия формируется исходя из рабочего стажа и накопленных пенсионных баллов, поэтому её размер зависит от трудовой деятельности и уплаченных страховых взносов.

По данным пенсионного фонда на 1 декабря 2025 года, средний размер пенсии в Ярославской области составил 24 166,38 рубля (у работающих пенсионеров — 21 901,74 рублей, у неработающих — 24 669,23 рубля).

«Величина прожиточного минимума для пенсионеров в регионе на 2025 год установлена постановлением правительства Ярославской области в размере 15 250 рублей. На 2026 год величины прожиточного минимума для разных категорий граждан также устанавливаются региональными органами власти», — уточнили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области.

Как формируются пенсионные выплаты

Страховая пенсия по старости — самый распространенный вид пенсии в России. Для её получения должны быть соблюдены определенные условия.

Достижение общеустановленного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

С учетом переходного периода в 2026 году для женщин установлен возраст 59 лет, для мужчин — 64 года.

Страховой стаж не менее 15 лет и наличие 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это баллы, начисляемые за каждый год работы. Узнать свой ИПК можно, заказав выписку на портале «Госуслуги». В 2026 году стоимость одного балла составит 156,76 рубля (в 2025 году — 145,69 рубля). Показатель индексируется ежегодно.

Размер страховой пенсии рассчитывается на основе нескольких факторов. Сначала суммируются пенсионные коэффициенты и умножаются на стоимость одного коэффициента, затем к этой сумме прибавляется фиксированная выплата. В 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 9 584,69 рубля.

Что делать, если баллов не хватает

Если пенсионный возраст достигнут, но пенсионных коэффициентов недостаточно, гражданин имеет право на получение социальной пенсии.

«Возраст, после которого возникает право на социальную пенсию по старости — через 5 лет после достижения общепринятого пенсионного возраста. Другими словами, для мужчин — 70 лет, для женщин — 65 лет (с учетом переходного периода в 2026 году для женщин установлен возраст 64 года, для мужчин — 69 лет)», — уточнили в ярославском отделении пенсионного фонда.

Социальная пенсия — это пенсия по государственному обеспечению, выплачиваемая из средств федерального бюджета. В 2025 году её размер составлял 8 824,08 рублей в месяц. С 1 апреля 2026 года социальную пенсию проиндексируют на 6,8%.