Год стажа за деньги: разбираемся, как легально можно увеличить размер пенсии в Ярославской области

Кто имеет право на покупку пенсионного стажа Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

А вы знали, что для формирования страховой пенсии можно самостоятельно «докупить» годы стажа? В Ярославской области эта мера доступна определенным категориям граждан, и она помогает увеличить будущую пенсию.

В этом материале предлагаем вместе разобраться, сколько это стоит и как работает.

Страховая и социальная пенсия: в чём разница

Для начала стоит отметить, что в России действует несколько видов пенсий. Страховая пенсия выплачивается работавшим гражданам по старости, инвалидности или потере кормильца, а социальная — тем, кто не имеет права на страховую. Накопительная пенсия формируется из части пенсионных взносов на индивидуальный счет и действует для определенных поколений. Военная и государственная пенсия предназначена для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, судей и госслужащих. Ее размер зависит от должности, выслуги лет и звания.

Для получения страховой пенсии ключевое значение имеет страховой стаж и пенсионные коэффициенты (баллы). Стаж учитывает все годы работы или иной деятельности, за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Обычно это делает работодатель. Взносы автоматически превращаются в пенсионные коэффициенты, стоимость которых ежегодно индексируется государством.

Чтобы оформить страховую пенсию по старости, нужно:

достичь пенсионного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;

иметь минимум 15 лет стажа;

накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Как можно «купить» стаж

Право уплачивать добровольные взносы для формирования стажа имеют:

россияне, работающие за границей;

самозанятые, постоянно или временно проживающие в России;

лица, желающие платить взносы за другого человека, за которого их не платит работодатель (например, за неработающего родственника);

граждане, постоянно или временно проживающие в России, но не подлежащие обязательному пенсионному страхованию.

Эта возможность позволяет накопить стаж и пенсионные коэффициенты, необходимые для назначения страховой пенсии по старости.

Сколько стоит год стажа

Чтобы приобрести год страхового стажа, необходимо быть зарегистрированным в качестве плательщика страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию с 1 января по 31 декабря и перечислить в Социальный фонд по Ярославской области минимальный взнос, установленный в расчетном году.

Размер годового взноса на 2025 год составляет:

минимум 59 241,60 рубля (≈ 0,975 ИПК);

максимум 473 932,80 рубля (≈ 7,799 ИПК).

Минимальный и максимальный размер платежа не зависит от региона или возраста плательщика, но ежегодно индексируется с учетом установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Оплатить можно как единовременно, так и частями, главное — не позднее 31 декабря. Все уплаченные взносы учитываются 31 декабря и отображаются на лицевом счете до 1 марта следующего года.

«Уплата добровольных взносов в текущем календарном году за истекшие расчетные периоды не предусмотрена. Максимально можно получить не более половины обязательного стажа, необходимого для страховой пенсии», — уточнили 76.RU в отделении Социального фонда России по Ярославской области.

Чтобы «купить» недостающий год в стаже, нужно подать заявление через «Госуслуги», в клиентской службе отделения Социального фонда России по Ярославской области или через мобильное приложение «Мой налог» — этот вариант подходит для самозанятых.

Уплата добровольных взносов позволяет не только «закрыть» недостающий стаж, но и увеличить будущую пенсию, особенно если человек работал неполный рабочий день, был самозанятым или не имел официальной работы.

Размер пенсий в регионе

По данным на 1 августа 2025 года, средний размер страховой пенсии в Ярославской области составил:

22 075,66 рубля — у работающих пенсионеров;

25 375,32 рубля — у неработающих.

Средний размер социальной пенсии:

14 323,24 рубля — у работающих пенсионеров;

15 665,22 рубля — у неработающих.