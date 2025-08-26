Год стажа за деньги: разбираемся, как легально можно увеличить размер пенсии в Ярославской области

А вы знали, что для формирования страховой пенсии можно самостоятельно «докупить» годы стажа? В Ярославской области эта мера доступна определенным категориям граждан, и она помогает увеличить будущую пенсию.
В этом материале предлагаем вместе разобраться, сколько это стоит и как работает.
Страховая и социальная пенсия: в чём разница
Для начала стоит отметить, что в России действует несколько видов пенсий. Страховая пенсия выплачивается работавшим гражданам по старости, инвалидности или потере кормильца, а социальная — тем, кто не имеет права на страховую. Накопительная пенсия формируется из части пенсионных взносов на индивидуальный счет и действует для определенных поколений. Военная и государственная пенсия предназначена для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, судей и госслужащих. Ее размер зависит от должности, выслуги лет и звания.
Для получения страховой пенсии ключевое значение имеет страховой стаж и пенсионные коэффициенты (баллы). Стаж учитывает все годы работы или иной деятельности, за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Обычно это делает работодатель. Взносы автоматически превращаются в пенсионные коэффициенты, стоимость которых ежегодно индексируется государством.
Чтобы оформить страховую пенсию по старости, нужно:
достичь пенсионного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;
иметь минимум 15 лет стажа;
накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).
Как можно «купить» стаж
Право уплачивать добровольные взносы для формирования стажа имеют:
россияне, работающие за границей;
самозанятые, постоянно или временно проживающие в России;
лица, желающие платить взносы за другого человека, за которого их не платит работодатель (например, за неработающего родственника);
граждане, постоянно или временно проживающие в России, но не подлежащие обязательному пенсионному страхованию.
Эта возможность позволяет накопить стаж и пенсионные коэффициенты, необходимые для назначения страховой пенсии по старости.
Сколько стоит год стажа
Чтобы приобрести год страхового стажа, необходимо быть зарегистрированным в качестве плательщика страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию с 1 января по 31 декабря и перечислить в Социальный фонд по Ярославской области минимальный взнос, установленный в расчетном году.
Размер годового взноса на 2025 год составляет:
минимум 59 241,60 рубля (≈ 0,975 ИПК);
максимум 473 932,80 рубля (≈ 7,799 ИПК).
Минимальный и максимальный размер платежа не зависит от региона или возраста плательщика, но ежегодно индексируется с учетом установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Оплатить можно как единовременно, так и частями, главное — не позднее 31 декабря. Все уплаченные взносы учитываются 31 декабря и отображаются на лицевом счете до 1 марта следующего года.
«Уплата добровольных взносов в текущем календарном году за истекшие расчетные периоды не предусмотрена. Максимально можно получить не более половины обязательного стажа, необходимого для страховой пенсии», — уточнили 76.RU в отделении Социального фонда России по Ярославской области.
Чтобы «купить» недостающий год в стаже, нужно подать заявление через «Госуслуги», в клиентской службе отделения Социального фонда России по Ярославской области или через мобильное приложение «Мой налог» — этот вариант подходит для самозанятых.
Уплата добровольных взносов позволяет не только «закрыть» недостающий стаж, но и увеличить будущую пенсию, особенно если человек работал неполный рабочий день, был самозанятым или не имел официальной работы.
Размер пенсий в регионе
По данным на 1 августа 2025 года, средний размер страховой пенсии в Ярославской области составил:
22 075,66 рубля — у работающих пенсионеров;
25 375,32 рубля — у неработающих.
Средний размер социальной пенсии:
14 323,24 рубля — у работающих пенсионеров;
15 665,22 рубля — у неработающих.
А вы знали, что трудовой стаж можно купить?