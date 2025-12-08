НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Реконструкция «Спартаковца» К благоустройству стадиона «Спартаковец» в Ярославле присоединятся археологи

К благоустройству стадиона «Спартаковец» в Ярославле присоединятся археологи

Что они будут делать

Старые трибуны на стадионе демонтировали | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUСтарые трибуны на стадионе демонтировали | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Старые трибуны на стадионе демонтировали

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В центре Ярославля за благоустройством стадиона «Спартаковец» будут наблюдать специалисты Российской академии наук (РАН). Министерство культуры РФ выдало разрешение на проведение археологических полевых работ на объекте. Об этом сообщила градозащитница Ольга Мазанова 8 декабря 2025 года со ссылкой на ответ государственной службы охраны объектов культурного наследия.

«По мнению разработчика, на этих участках культурный слой либо отсутствовал, либо был уничтожен в результате хозяйственной деятельности, осуществлявшейся в советское время, в связи с чем на данных участках возможно проведение демонтажа существующих конструкций без проведения археологических полевых работ», — пояснили в государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

С учётом этих выводов в службе решили не проводить полноценные археологические раскопки, но обеспечить сохранность возможных объектов наследия с помощью археологических наблюдений. Такой формат подразумевает, что специалисты будут сопровождать работы и исследовать территорию по мере вскрытия грунта на участках, где культурный слой мог быть частично повреждён. Работы будут вестись на площади более 2000 кв. м.

Так будет выглядеть новый стадион | Источник: Михаил Евраев / TelegramТак будет выглядеть новый стадион | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Так будет выглядеть новый стадион

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Напомним, на территории стадиона появятся два универсальных поля, новые беговые дорожки, сцена с навесом, детский комплекс, на котором установят скалодром, батуты, канаты. Кроме того, будет построен обеденный зал, спортивный блок с раздевалками, пункт проката инвентаря, медкабинет и санузлы.

Проект нового стадиона разработала ярославская компания «Архитектон». Она же создавала эскизный проект для аэропорта в Туношне, концепцию расширения Воинского кладбища, проект стелы «Город трудовой доблести», эскизный проект благоустройства Которосльной набережной.

По планам, благоустройство завершат в 2026 году. Работы выполняются на деньги частного инвестора. Стоимость проекта составила 300 млн рублей.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Стадион Спартаковец Реконструкция
