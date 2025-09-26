НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

5 м/c,

с-з.

 761мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,61
EUR 98,15
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Насмерть сбили пешехода. Видео
Ярославский бренд покорил Россию
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Отремонтируют автовокзал
Что с теплосетями в регионе
Бренды возвращается?
Третий мост
Город «Уже установлены вагончики»: когда завершат реконструкцию стадиона в центре Ярославля

«Уже установлены вагончики»: когда завершат реконструкцию стадиона в центре Ярославля

Ответ дал губернатор Михаил Евраев

208
В Ярославле начали работы по реконструкции стадиона «Спартаковец» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле начали работы по реконструкции стадиона «Спартаковец» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле начали работы по реконструкции стадиона «Спартаковец»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле начали ремонтировать стадион «Спартаковец». Как рассказал губернатор Михаил Евраев, подрядчик в скором времени оградит территорию.

«Уже установлены служебные вагончики, в течение двух недель подрядчик поставит ограждение, затем перейдет к демонтажу старого. После восстановления элементов исторический чугунный забор вернется на место», — рассказал глава региона.

По планам, благоустройство завершат в 2026 году. Работы выполняются на деньги частного инвестора. Стоимость проекта составила 300 млн рублей.

Напомним, на территории стадиона появятся два универсальных поля, новые беговые дорожки, сцена с навесом, детский комплекс, на котором установят скалодром, батуты, канаты. Будет построен обеденный зал, спортивный блок с раздевалками, пункт проката инвентаря, медкабинет и санузлы.

Как будет выглядеть новый стадион | Источник: Михаил Евраев / TelegramКак будет выглядеть новый стадион | Источник: Михаил Евраев / Telegram
На территории обновят оборудование | Источник: Михаил Евраев / TelegramНа территории обновят оборудование | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Появится детская площадка | Источник: Михаил Евраев / TelegramПоявится детская площадка | Источник: Михаил Евраев / Telegram
+1
Работы должны завершить в 2026 году | Источник: Михаил Евраев / TelegramРаботы должны завершить в 2026 году | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Проект нового стадиона разработала ярославская компания «Архитектон». Она же создавала эскизный проект для аэропорта в Туношне, концепцию расширения Воинского кладбища, проект стелы «Город трудовой доблести», эскизный проект благоустройства Которосльной набережной.

В первую очередь рабочие разберут имеющиеся конструкции. Многое оборудование уже давно устарело. Некоторые уверены, что заниматься на этой территории спортом небезопасно.

Ранее мы показывали, в каком сейчас состоянии «Спартаковец».

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Стадион Спартаковец Благоустройство Реконструкция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
32 минуты
Зачем нам это? 99.9 % Ярославцев там не живут и не бывают.
Гость
13 минут
А вместо популярных зимних горок теперь там будет скалодром?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление