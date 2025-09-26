«Уже установлены вагончики»: когда завершат реконструкцию стадиона в центре Ярославля

В Ярославле начали работы по реконструкции стадиона «Спартаковец» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле начали ремонтировать стадион «Спартаковец». Как рассказал губернатор Михаил Евраев, подрядчик в скором времени оградит территорию.

«Уже установлены служебные вагончики, в течение двух недель подрядчик поставит ограждение, затем перейдет к демонтажу старого. После восстановления элементов исторический чугунный забор вернется на место», — рассказал глава региона.

По планам, благоустройство завершат в 2026 году. Работы выполняются на деньги частного инвестора. Стоимость проекта составила 300 млн рублей.

Напомним, на территории стадиона появятся два универсальных поля, новые беговые дорожки, сцена с навесом, детский комплекс, на котором установят скалодром, батуты, канаты. Будет построен обеденный зал, спортивный блок с раздевалками, пункт проката инвентаря, медкабинет и санузлы.

Проект нового стадиона разработала ярославская компания «Архитектон». Она же создавала эскизный проект для аэропорта в Туношне, концепцию расширения Воинского кладбища, проект стелы «Город трудовой доблести», эскизный проект благоустройства Которосльной набережной.

В первую очередь рабочие разберут имеющиеся конструкции. Многое оборудование уже давно устарело. Некоторые уверены, что заниматься на этой территории спортом небезопасно.