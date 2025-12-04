Дополнительные деньги могут направить на ремонт многоэтажек — в Госдуме объяснили, при чем тут реклама

В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах

В Госдуме предложили перечислять 50% доходов от сдачи в аренду рекламных площадей в подъездах и на фасадах многоэтажек в фонд капитального ремонта домов. С такой инициативой выступил депутат Владислав Даванков.

«Предлагаем закрепить в Жилищном кодексе Российской Федерации норму, согласно которой не менее 50% доходов от использования общего имущества многоквартирного дома должны перечисляться на специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации», — цитирует РИА Новости текст документа.

В документе указано, что одна из проблем, с которой сталкивается сфера ЖКХ, — это нехватка средств на капитальный ремонт домов.

«В условиях роста цен на строительные материалы взносы собственников на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме зачастую не покрывают реальную стоимость работ, что приводит к переносу сроков ремонта и ухудшению состояния жилищного фонда», — сказано в обращении.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году увеличение платы за ЖКУ произойдет дважды. С 1 января стоимость повысят из-за роста НДС, а привычное повышение тарифов пройдет не в июле, а с 1 октября. Подробнее о том, насколько вырастет плата за ЖКУ, — в нашем материале.