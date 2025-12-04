НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 762мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,96
EUR 90,59
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Новое кладбище
Что подарить и как отметить Новый год
Десятки домов — без отопления
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Город Дополнительные деньги могут направить на ремонт многоэтажек — в Госдуме объяснили, при чем тут реклама

Дополнительные деньги могут направить на ремонт многоэтажек — в Госдуме объяснили, при чем тут реклама

Сейчас сфера ЖКХ страдает от нехватки средств

115
В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В Госдуме предложили перечислять 50% доходов от сдачи в аренду рекламных площадей в подъездах и на фасадах многоэтажек в фонд капитального ремонта домов. С такой инициативой выступил депутат Владислав Даванков.

«Предлагаем закрепить в Жилищном кодексе Российской Федерации норму, согласно которой не менее 50% доходов от использования общего имущества многоквартирного дома должны перечисляться на специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации», — цитирует РИА Новости текст документа.

В документе указано, что одна из проблем, с которой сталкивается сфера ЖКХ, — это нехватка средств на капитальный ремонт домов.

«В условиях роста цен на строительные материалы взносы собственников на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме зачастую не покрывают реальную стоимость работ, что приводит к переносу сроков ремонта и ухудшению состояния жилищного фонда», — сказано в обращении.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году увеличение платы за ЖКУ произойдет дважды. С 1 января стоимость повысят из-за роста НДС, а привычное повышение тарифов пройдет не в июле, а с 1 октября. Подробнее о том, насколько вырастет плата за ЖКУ, — в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Деньги Дом Реклама ЖКХ Ремонт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление