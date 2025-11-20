НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
Прогремит ли салют в Ярославле в новогоднюю ночь: ответ мэрии

Прогремит ли салют в Ярославле в новогоднюю ночь: ответ мэрии

Что говорят чиновники

В Ярославле не планируют салют в новогоднюю ночь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ждать ли ярославцам общегородского салюта в новогоднюю ночь? Этот вопрос портал 76.RU задал чиновникам. Оказалось, что ответ уже есть.

«В период проведения новогодних мероприятий общегородской праздничный салют не планируется», — сообщили в мэрии Ярославля.

Напомним, в прошлом году в Ярославле в Новый год также не было салюта. Изначально не планировались и гуляния в центре города в новогоднюю ночь. Однако за 10 дней до Нового года все же решили устроить праздник на Советской площади.

Пока не известно, будут ли организованы гуляния в центре в эту новогоднюю ночь. Но точно на Советской площади в новогодние праздники будет работать каток. Он должен открыться 26 декабря. Площадь ледового комплекса составит более 4000 квадратных метров. Рядом хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, различные декоративные конструкции, сцену, светодиодный экран, кафе

С 22 декабря по 11 января в Ярославле будет работать «Волшебный троллейбус». Билеты на него начнут продавать с 10 декабря.

Уже думали, как отметите Новый год?

Дома с близкими
Пойду гулять / в гости
Уеду отдыхать
Буду работать
Пока не знаю
Другой вариант
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Салют
