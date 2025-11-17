«Что за ужас творится»: ярославцы пожаловались на разруху в популярном городском парке

Фотографиями разрухи поделился житель города Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Ярославцы в соцсетях пожаловались на состояние парка 30-летия Победы. Обращение опубликовали 15 ноября в одном из городских пабликов.

На приложенных фото видно валяющиеся части лавок, разбитую плитку и грязь. У автора публикации возникли вопросы по поводу благоустройства парка с народным названием «Очки».

«Что за ужас творится в парке 30-летия Победы? Куда-то исчезли новые лавки, везде валяются одни железки от лавок, грязь, разбросана плитка и скручены все деревянные сидения с гранитных лавок! Это что за новое благоустройство? Или Мамай прошёл по парку?», — было указано в обращении.

В мэрии прокомментировала беспорядок в парке. Оказывается, лавки не пропали.

«Малые архитектурные формы, установленные в парке 30-летия Победы находятся на покраске. Они будут выполнены в единой цветовой гамме», — ответили в пресс-службе.

Перерытые участки парка и разбросанная плитка, по словам властей, появились из-за установки траншей для прокладки кабеля.

Напомним, парк 30-летия Победы в Брагине начали благоустраивать еще в 2023 году. Работы планировали завершить в августе 2024 года, но скандально известный подрядчик «Ярдоремстрой» не уложился в сроки. На замену плитки и освещения, установку детской площадки и обновление газонов было выделено 64 млн рублей.

Весной 2025 года мэр Ярославля Артем Молчанов получил представление от прокуратуры после срывов сроков работ в городских парках.

В конце октября парк 30-летия Победы уже перекапывали под траншеи для установки кабелей для работы фонарей, систем видеонаблюдения и громкоговорителей.