«Сделано для галочки»: ярославцы высказались о благоустройстве Юбилейного парка

«Сделано для галочки»: ярославцы высказались о благоустройстве Юбилейного парка

Мнения горожан разделились

Ярославцы высказались о новом виде Юбилейного парка

Ярославцы высказались о новом виде Юбилейного парка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 10 октября завершились работы по благоустройству Юбилейного парка. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Артем Молчанов.

Мнения ярославцев по поводу нового облика парка разделились. Одни считают, что раньше он выглядел лучше, другие приветствуют изменения. Публикуем комментарии читателей 76.RU.

Осенью парк преобразился
«Народные тропы» облагородили
В парке также заменили фонтан
+1
Спортивная зона, вероятно, требует доработки

«Сделано для галочки»

Большинство ярославцев не оценили проделанную работу. Напомним, благоустройство было сдано позже обозначенного срока. Горожане пишут, что есть недоделки.

«Сделано для галочки и для отчета… Галочка будет рада», — коротко выразил свою позицию один из пользователей.

«Сделано без души. Могла бы сравнить ситуацию, если бы на неухоженную даму надели кольца, серьги, вставили зубы и… оставили б в старом, вытянутом трикотаже. Нет единого стиля, не поработали дизайнеры. XXI век на дворе! Съездите в Рыбинск! Посмотрите, как сделали современную аллею там: со скамейками-качелями, с зонами отдыха. Научитесь любить свой город. А так, сделано, конечно, много, но без души и некрасиво. Не отдыхает душа», — высказалась ярославна.

«Меняется не в лучшую сторону. Сходите туда, погуляйте. Ужас! Раньше лучше было, не трогали бы, деятели», — считает гость.

«Сделано всё масштабно, но везде не доделано. Только эстрада великолепная, что явно избыточно для парка, где полгода зима», — отметил анонимный пользователь.

В парке установили новую сцену

В парке установили новую сцену

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Большинство деревьев спилили»

Некоторых жителей поразило большое количество срубленных деревьев. Ярославцы обеспокоены, что под топор пошли не только аварийные, но и молодые и здоровые стволы.

«Очень много срубили деревьев. Взамен не видно ни одного посаженного дерева. Кусты — это хорошо, но они не заменят деревья. В парке деревья — это главное. Центр становится всё более голым по этой причине», — поделился мнением читатель 76.RU.

Аварийные деревья в парке спилили

Аварийные деревья в парке спилили

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«В Ярославле любое благоустройство заканчивается выпиливанием деревьев и укладкой плитки, убого и грустно. А совсем недавно наш город был самым зеленым на Волге, позор!» — считает пользователь.

«Там, похоже, большинство деревьев нормальных спилили, которые бы еще не один десяток лет спокойно простояли», — высказался Гость.

«Не стыдно туристов принимать»

Однако есть и те, кому понравился обновленный вид парка. Многие жители города положительно оценили проделанную работу по благоустройству.

«Современное парковое решение. Живите настоящим, а не советским прошлым. В мире всё меняется», — посоветовал Гость.

«Были с дочерью в Юбилейном парке в вечернее время. Музыкальный фонтан очень красивый. Весь парк преобразился! Понравились новые тротуарные дорожки, сцена, деревья с иллюминацией! Спасибо нашему мэру! Город так преобразился! Теперь не стыдно туристов принимать!» — высказался довольный ярославец.

«Очень неплохо», — коротко высказался читатель 76.ru.

Ярославцы оценили новое благоустройство парка

Ярославцы оценили новое благоустройство парка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Юбилейный парк ремонтируют с 2019 года. За благоустройство изначально взялась скандальная компания «Ярдорремстрой», однако из-за забуксовавших работ подрядчики поменялись. На работы потратили миллионы рублей, несмотря на это сроки сдачи объекта регулярно сдвигались. До конца года там должны установить новый бассейн с лодочками. Ранее также сообщалось, что в парке собираются установить световые деревья и шезлонги для отдыха, также на территории появятся ярмарочные торговые киоски.

А вам понравился обновленный вид Юбилейного парка?

Да! Парк стал выглядеть ухоженно и современно
Нет, раньше было лучше…
Напишу свое мнение в комментариях
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Юбилейный парк Благоустройство Мнение
