«Будем в зоне отчуждения»: появилась схема пешеходного центра в еще одном городе Ярославской области

«Будем в зоне отчуждения»: появилась схема пешеходного центра в еще одном городе Ярославской области

Жители переживают, что останутся без автобусов

В Рыбинске Ярославской области при создании пешеходного центра от автомобилей хотят освободить участки пяти улиц, еще в двух локациях введут частичные ограничения. Показываем карту и рассказываем, что о нововведениях думают сами жители.

Какие улицы в Рыбинске сделают пешеходными

По данным администрации, улица Стоялая станет пешеходной частично.

«Сохраняется выезд с улицы Чкалова налево до городской парковки и направо до улицы Бульварной и Советской площади. Точно также с Советской площади можно будет заехать на улицу Чкалова и далее продолжить движение», — ранее объяснял и. о. директора департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Антон Андреев.

Речь идет об участках Преображенского и Вознесенского переулков, улицы Крестовой от Соборной площади до улицы Стоялой, Волжской набережной от моста до улицы Стоялой и улицы Стоялой от набережной до дома № 16.

В границы будущей пешеходной зоны попадают пять остановок общественного транспорта с названиями «Стоялая улица» и «Соборная площадь», там совершают остановки автобусы и троллейбусы нескольких маршрутов. Остановочные пункты в связи с работами перенесут.

«[Остановка „Соборной площади“] будет находиться в створе Крестовой и перекрестка с круговым движением. Здесь сформируют заездной карман и поставят остановочный комплекс. В обратном направлении при движении из центра в Заволжье остановка общественного транспорта будет организована у памятника Нобелю, далее транспорт проследует по Казанской улице до Средней Казанской, затем вернется на круговой перекресток и поедет на Волжский мост», — указали в администрации Рыбинска.

Что жители Рыбинска думают о пешеходном центре

И если ярославцы восприняли идею создания пешеходного центра тепло, многие жители Рыбинска раскритиковали проект. По их мнению, создание такой масштабной зоны затруднит работу общественного транспорта, а значит, и жизнь.

«Как добраться из Заволжья-1 до Мариевки? Вышли на „Соборной“ и идите пешком через мост на ул. Горького? Это нормально — расстояние больше километра между остановками для пересадки? И в обратном направлении — то же самое?» — задается вопросом в группе администрации Марина Владимировна.

Без корректировки маршрутов рыбинцам придется добираться с пересадками, то есть траты на проезд вырастут.

С 1 января 2025 года в Рыбинске подняли стоимость проезда в общественном транспорте: за наличный расчет — 40 рублей, за безналичный — 36 рублей.

«Как добираться с Полиграфа или Мариевки до Слипа? Жители Заволжья при всех ремонтах, производимых, будь то мост либо Соборная площадь, всегда страдают. И положение жителей с каждым ремонтом становится всё хуже. Называется: пройди квест. Сначала добраться до работы, потом вернуться домой», — вопрошает Елена Ламанова.

Однако есть и те, кто поддержал решение.

«Когда я хожу по Крестовой, мне лично не нравится, что некоторые автолюбители гоняют ночью со скоростью по крайней мере больше 100 километров в час и даже без глушителя. Я бы всю Крестовую сделал пешеходной. Жители, чьи окна выходят на дорогу, сказали бы спасибо. И воздух стал бы чище», — пишет Александр Линник.

Чиновники не отрицают: маршруты общественного транспорта могут изменить.

«При организации администрацией города Рыбинска пешеходных зон на участках улиц Крестовой и Стоялой Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, в рамках компетенции, будут рассмотрены и изменены параметры отдельных маршрутов с учетом принятого в установленном порядке проекта организации дорожного движения. Обо всех изменениях сообщим заблаговременно», — прокомментировали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Многие также задаются вопросом, что придется делать с личными авто рыбинцам, живущим в домах на указанных улицах.

Жители пешеходной зоны вообще оказываются заперты границами этой зоны: общественного транспорта нет; что будет с личным транспортом, так и остается тайной века. Мы будем жить в зоне отчуждения: без магазинов, без аптек.

Ирина Хвойнова

жительница Рыбинска

Напомним, освободить туристические центры городов Ярославской области от транспорта предложил губернатор Михаил Евраев. Причем изначально инициатива касалась нескольких улиц в Ярославле, вскоре практику решили применять по всему региону. В проект попали Рыбинск, Углич, Ростов Великий, Переславль-Залесский. В этих же городах введут платную парковку.

На создание пешеходных зон власти выделили миллиарды рублей. Причем в Рыбинске, как и в Ярославле, работы уже начались — строительная техника появилась в Преображенском переулке. На благоустройство выделили свыше 600 миллионов рублей. Первые контракты забрала местная фирма «Зеленый город».

Ранее мы также наглядно показывали границы пешеходного центра в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
