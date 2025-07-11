Потратят больше полумиллиарда: в Рыбинске масштабно отремонтируют центр

В Рыбинске Ярославской области планируется масштабное благоустройство центра города. На работы из регионального бюджета выделят более 600 млн рублей. Об этом на заседании Ярославской областной думы 10 июля сообщила первый заместитель министра финансов Инна Архипова.

«На Рыбинск предусматривается на 2026 год более 600 млн рублей на благоустройство центра города. Проектно-сметная документация пока не готова, поэтому деньги мы сейчас предусматриваем на 2026-й год», — пояснила замминистра финансов Ярославской области.

«Вчера побывал в Рыбинске, мы полтора часа общались с мэром Дмитрием Рудаковым. Обсуждали цели, планы, куда хотят потратить эти 600 млн. В том числе обсуждали цифры турпотока в Рыбинске. Согласно данным „СберАналитики“, за прошедший год сумма средств, потраченных туристами, увеличилась на млрд рублей. А за последние семь лет — на два млрд рублей. Я поддерживаю законопроект», — резюмировал депутат Вахруков.