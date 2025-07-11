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Город Потратят больше полумиллиарда: в Рыбинске масштабно отремонтируют центр

Потратят больше полумиллиарда: в Рыбинске масштабно отремонтируют центр

Что известно о проекте

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10 комментариев
В Рыбинске хотят обновить благоустройство центра | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Рыбинске хотят обновить благоустройство центра | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске хотят обновить благоустройство центра

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области планируется масштабное благоустройство центра города. На работы из регионального бюджета выделят более 600 млн рублей. Об этом на заседании Ярославской областной думы 10 июля сообщила первый заместитель министра финансов Инна Архипова.

«На Рыбинск предусматривается на 2026 год более 600 млн рублей на благоустройство центра города. Проектно-сметная документация пока не готова, поэтому деньги мы сейчас предусматриваем на 2026-й год», — пояснила замминистра финансов Ярославской области.

Депутат областной думы Максим Вахруков уточнил, что на благоустройство Рыбинска планируется потратить 613 млн рублей.

«Вчера побывал в Рыбинске, мы полтора часа общались с мэром Дмитрием Рудаковым. Обсуждали цели, планы, куда хотят потратить эти 600 млн. В том числе обсуждали цифры турпотока в Рыбинске. Согласно данным „СберАналитики“, за прошедший год сумма средств, потраченных туристами, увеличилась на млрд рублей. А за последние семь лет — на два млрд рублей. Я поддерживаю законопроект», — резюмировал депутат Вахруков.

Как считаете, нуждается Рыбинск в благоустройстве?

Конечно, туда много туристов ездят, надо улучшать город
Вроде и так там красиво
Не знаю, мне всё равно
Свое мнение напишу в комментариях
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Благоустройство Рыбинск
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Комментарии
10
Гость
1 час
Сплошная показуха и распил бабла.Спальные районы в разрухе Мечтатели!
Гость
1 час
35 лет назад в Рыбинске было 250000 жителей, сегодня 169000. Лучше бы озаботились улучшением здравоохранения и демографии, чем борьбой за туристов и вывески на старославянском.
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