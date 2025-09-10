В Рыбинске благоустроят пешеходный центр за 82 млн рублей: когда начнут работы

В Рыбинске благоустроят пешеходный центр Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области собираются благоустроить пешеходный центр. Одним из первых от машин освободят Преображенский переулок. Власти уже объявили закупку на поиск подрядчика, за работы на этом участке из регионального бюджета готовы заплатить 81 миллион 668 тысяч рублей.

Итоги конкурса подведут 30 сентября. Подрядчик должен будет начать работы в следующем году.

«Срок выполнения работ: с 8 июня по 22 ноября 2026 года в соответствии с графиком производства работ», — говорится в плане контракта.

Протяженность Преображенского переулка составляет почти 170 метров. В нем расположены несколько исторических зданий, а также Музей Мологского края и несколько коммерческих помещений. Переулок связывает главную улицу города Крестовую (знамениты своими вывесками в едином стиле) с Бульварной и набережной реки Черемухи.

Напомним, центр Рыбинска планируют сделать пешеходным, на все работы из регионального бюджета выделено 600 миллионов рублей. Власти объяснили решение туристическим потоком, который растет с каждым годом.

«Согласно данным „СберАналитики“, за прошедший год сумма средств, потраченных туристами, увеличилась на млрд рублей. А за последние семь лет — на два млрд рублей», — ранее рассказывал депутат областной Думы Максим Вахруков.

Масштабное благоустройство пройдет не только в Рыбинске, аналогичную идею о создании пешеходного центра реализуют в Ярославле, Ростове Великом и других городах и райцентров области.

