В Ярославской области полномочия ЗАГСов передали на региональный уровень. Что это значит

В Ярославской области полномочия ЗАГСов передали на региональный уровень. Соответствующий законопроект был принят в Ярославской областной Думе 28 октября.
Уточняется, что территориально ЗАГСы останутся на прежних местах, и люди смогут получить там необходимые услуги. Коллективы сотрудников будут сохранены. Также предполагается, что в будущем люди смогут получать аналогичные услуги через МФЦ.
На региональный уровень также передали полномочия в сфере соцзащиты. Например, Министерство труда и социальных отношений будет заниматься вопросами предоставления мер социальной поддержки, соцобслуживания, социальной помощи, охраны труда. Министерство образования возьмет на себя вопросы опеки несовершеннолетних, региональное управление по социально-демографической политике и полномочия комиссий по делам несовершеннолетних.
«Основная цель — объединение ресурсов, реализация принципа одного окна, минимизация сбора документов, оптимизация кадрового состава и перераспределение нагрузки с целью смещения фокуса с рутинной обработки на работу с гражданами, повышение размера заработной платы и цифровизация социальной отрасли», — рассказала министр труда и социальной поддержки населения Надежда Биочино.
Председатель комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова рассказала, что по ее мнению в этих сферах не должно быть сокращений, поскольку жителям региона нужно оказывать оперативную помощь.
Изменения начнут работать с 1 января 2026 года. Ранее стало известно, что в структуре правительства Ярославской области со 2 декабря 2025 года появится новая единица — Агентство по делам юстиции. Судя по описанию функций, именно оно, в том числе, получит полномочия ЗАГСов.
Это не первый опыт передачи дел области. В 2022 году на региональный уровень забрали полномочия по организации пассажирских перевозок в Ярославле, а в 2025-м решили сделать то же самое в других муниципальных округах.
Также с 2024 года полномочия по теплоснабжению в Ярославской области перешли с муниципального на областной уровень. В процессе реорганизации имущество 18 муниципальных предприятий тепло- и водоснабжения должно было перейти в региональную собственность. Причиной изменений называли финансовое состояние муниципальных предприятий, накопивших огромные долги.
Также в Ярославской области с конца 2022 года проходила оптимизация штатной численности органов власти. Еще во время анонса изменений губернатор Ярославской области предупреждал, что управленческий аппарат ужмется примерно на треть.