В Ярославской области полномочия ЗАГСов передали на региональный уровень. Что это значит

В Ярославской области полномочия ЗАГСов передали на региональный уровень. Что это значит

Какие еще изменения ждать с 2026 года

575
Полномочия ЗАГСов в Ярославской области передали на региональный уровень | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПолномочия ЗАГСов в Ярославской области передали на региональный уровень | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Полномочия ЗАГСов в Ярославской области передали на региональный уровень

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области полномочия ЗАГСов передали на региональный уровень. Соответствующий законопроект был принят в Ярославской областной Думе 28 октября.

Уточняется, что территориально ЗАГСы останутся на прежних местах, и люди смогут получить там необходимые услуги. Коллективы сотрудников будут сохранены. Также предполагается, что в будущем люди смогут получать аналогичные услуги через МФЦ.

На региональный уровень также передали полномочия в сфере соцзащиты. Например, Министерство труда и социальных отношений будет заниматься вопросами предоставления мер социальной поддержки, соцобслуживания, социальной помощи, охраны труда. Министерство образования возьмет на себя вопросы опеки несовершеннолетних, региональное управление по социально-демографической политике и полномочия комиссий по делам несовершеннолетних.

«Основная цель — объединение ресурсов, реализация принципа одного окна, минимизация сбора документов, оптимизация кадрового состава и перераспределение нагрузки с целью смещения фокуса с рутинной обработки на работу с гражданами, повышение размера заработной платы и цифровизация социальной отрасли», — рассказала министр труда и социальной поддержки населения Надежда Биочино.

Председатель комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова рассказала, что по ее мнению в этих сферах не должно быть сокращений, поскольку жителям региона нужно оказывать оперативную помощь.

Изменения начнут работать с 1 января 2026 года. Ранее стало известно, что в структуре правительства Ярославской области со 2 декабря 2025 года появится новая единица — Агентство по делам юстиции. Судя по описанию функций, именно оно, в том числе, получит полномочия ЗАГСов.

Это не первый опыт передачи дел области. В 2022 году на региональный уровень забрали полномочия по организации пассажирских перевозок в Ярославле, а в 2025-м решили сделать то же самое в других муниципальных округах.

Также с 2024 года полномочия по теплоснабжению в Ярославской области перешли с муниципального на областной уровень. В процессе реорганизации имущество 18 муниципальных предприятий тепло- и водоснабжения должно было перейти в региональную собственность. Причиной изменений называли финансовое состояние муниципальных предприятий, накопивших огромные долги.

Также в Ярославской области с конца 2022 года проходила оптимизация штатной численности органов власти. Еще во время анонса изменений губернатор Ярославской области предупреждал, что управленческий аппарат ужмется примерно на треть.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ЗАГС Правительство Ярославской области Депутат Ярославская областная дума
