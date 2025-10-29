В Ярославской области полномочия ЗАГСов передали на региональный уровень. Что это значит

Полномочия ЗАГСов в Ярославской области передали на региональный уровень Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области полномочия ЗАГСов передали на региональный уровень. Соответствующий законопроект был принят в Ярославской областной Думе 28 октября.

Уточняется, что территориально ЗАГСы останутся на прежних местах, и люди смогут получить там необходимые услуги. Коллективы сотрудников будут сохранены. Также предполагается, что в будущем люди смогут получать аналогичные услуги через МФЦ.

На региональный уровень также передали полномочия в сфере соцзащиты. Например, Министерство труда и социальных отношений будет заниматься вопросами предоставления мер социальной поддержки, соцобслуживания, социальной помощи, охраны труда. Министерство образования возьмет на себя вопросы опеки несовершеннолетних, региональное управление по социально-демографической политике и полномочия комиссий по делам несовершеннолетних.

«Основная цель — объединение ресурсов, реализация принципа одного окна, минимизация сбора документов, оптимизация кадрового состава и перераспределение нагрузки с целью смещения фокуса с рутинной обработки на работу с гражданами, повышение размера заработной платы и цифровизация социальной отрасли», — рассказала министр труда и социальной поддержки населения Надежда Биочино.

Председатель комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова рассказала, что по ее мнению в этих сферах не должно быть сокращений, поскольку жителям региона нужно оказывать оперативную помощь.

Изменения начнут работать с 1 января 2026 года. Ранее стало известно, что в структуре правительства Ярославской области со 2 декабря 2025 года появится новая единица — Агентство по делам юстиции. Судя по описанию функций, именно оно, в том числе, получит полномочия ЗАГСов.

Это не первый опыт передачи дел области. В 2022 году на региональный уровень забрали полномочия по организации пассажирских перевозок в Ярославле, а в 2025-м решили сделать то же самое в других муниципальных округах.

Также с 2024 года полномочия по теплоснабжению в Ярославской области перешли с муниципального на областной уровень. В процессе реорганизации имущество 18 муниципальных предприятий тепло- и водоснабжения должно было перейти в региональную собственность. Причиной изменений называли финансовое состояние муниципальных предприятий, накопивших огромные долги.