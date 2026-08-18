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Здоровье Обзор «Это ужасно»: фанаты «хоронят» Нелли Уварову — что на самом деле творится с актрисой

«Это ужасно»: фанаты «хоронят» Нелли Уварову — что на самом деле творится с актрисой

Агент ответил, может ли звезда «Не родись красивой» видеть и слышать

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Последнее время новости о здоровье артистки всплывают всё чаще | Источник: Виктория Вотоновская / ТАССПоследнее время новости о здоровье артистки всплывают всё чаще | Источник: Виктория Вотоновская / ТАСС

Последнее время новости о здоровье артистки всплывают всё чаще

Источник:

Виктория Вотоновская / ТАСС

У поклонников сериала «Не родись красивой» (12+) кроме беспокойства о том, будут ли снимать продолжение, появился новый повод переживать. В Сети распространилась новость о том, что у исполнительницы роли Кати Пушкаревой — Нелли Уваровой — серьезные проблемы со здоровьем и она стремительно слепнет и глохнет.

После появления новости поклонники стали предполагать худшее и желать любимой актрисе скорейшего выздоровления. Агент актрисы не смогла сдержать эмоций и прокомментировала, что на самом деле происходит с Уваровой.

— Такая глупость, я прямо поражена. Нелли в прекрасном самочувствии, снимается. И тем, кто это пишет, просто не знаю что сделать. Но это ужасно, — прокомментировал новость агент актрисы Наталья Соболь «Пятому каналу».

Сама Уварова не ведет социальные сети и старается как можно дальше держаться от любых пересудов. После выхода первых серий сериала, который сделал ее знаменитой, она признавалась, что она тяжело переживает чрезмерное внимание людей и из-за этого старается стать еще незаметнее.

— Я стала защищаться, и все мои усилия были направлены на то, чтобы стать как можно менее заметной. Раньше я носила яркое, а потом стала одеваться в серое, черное, темно-синее, — делилась Уварова в одном из редких интервью.

Совсем избежать внимания публики всё же не получается. В начале 2026 года Уварова снова попала в поле зрения медиа, опять же по причине здоровья. Актриса упала на катке и повредила ногу, а три года назад после неудачной езды на самокате ударилась головой и сломала руку.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Нелли Уварова Актриса Здоровье глаз
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