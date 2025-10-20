Заберут у муниципалов: кто теперь будет отвечать за общественный транспорт в Ярославской области

За перевозки в округах Ярославской области будут отвечать региональные власти Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За перевозки в 10 округах Ярославской области планируют отвечать региональные власти. Соответствующий законопроект уже внесли в областную думу.

Судя по тексту документа, с 1 января 2026 года предлагается перераспределить на региональный уровень полномочия органов местного самоуправления по организации регулярных перевозок на территории Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Первомайского, Пошехонского и Тутаевского муниципальных округов.

Власти утверждают, что это позволит повысить качество предоставления транспортных услуг населению.

«Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных актов Ярославской области», — говорится в документе.

Также власти посчитали затраты из регионального бюджета на общественный транспорт в указанных округах в ближайшие три года. Эта сумма составит более полутора миллиардов рублей.

На 2026 год — 563 миллиона 591 тысяча 977 рублей;

на 2027 год — 588 миллионов 172 тысячи 39 рублей;

на 2028 год — 613 миллионов 335 тысяч 580 рублей.

А вот суммы, которые по расчетам должны поступить в бюджет от оплаты пассажирами проезда, значительно ниже:

в 2026 году — 44 миллиона 610 тысяч рублей;

в 2027 году — 46 миллионов 394 тысячи 400 рублей;

в 2028 году — 48 миллионов 250 тысяч 176 рублей.

Доходы от сдачи подвижного состава в аренду должны быть больше:

в 2026 году — 157 миллионов 178 тысяч 77 рублей;

в 2027 году — 157 миллионов 178 тысяч 77 рублей;

в 2028 году — 157 миллионов 178 тысяч 77 рублей.

Также понадобятся выплаты из казны в бюджет ГБУ ЯО «Яроблтранском» на содержание автоматизированной системы управления транспортом:

в 2026 году — 21 миллион 824 тысячи 699 рублей;

в 2027 году — 22 миллиона 73 тысячи 87 рублей;

в 2028 году — 22 миллиона 333 тысячи 758 рублей.

В июне 2022 года полномочия по осуществлению перевозок в Ярославле были переданы на областной уровень. Для этого было создано новое транспортное предприятие — «Организатор перевозок Ярославской области». Изначально сообщалось, что инициатива должна быть поддержана, поскольку городские власти не справились с внедрением новой транспортной схемы. Также было известно, что со временем в других округах региона полномочия тоже будут переданы на уровень области.