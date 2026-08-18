Более 1600 дронов атаковали города — это абсолютный рекорд

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные за минувшие сутки уничтожили 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Помимо дронов, средства ПВО сбили десять управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS (производства США), уточнили в ведомстве.
До этого в Минобороны сообщили, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили 791 дрон ВСУ над российскими регионами.
Беспилотники сбили в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Кроме того, беспилотники уничтожили над Азовским и Черным морями.
Серьезные последствия после атак были в Подмосковье. Там пострадали три человека, среди них — 10-летняя девочка. Помимо этого, полностью сгорел частный дом, повреждены здание ЗАГСа, магазины и объект Wildberries. Всего над территорией области было сбито более 150 дронов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.