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Более 1600 дронов атаковали города — это абсолютный рекорд

Серьезные последствия атак были в Подмосковье

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За ночь над Россий сбили 791 дрон (фото из архива) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЗа ночь над Россий сбили 791 дрон (фото из архива) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

За ночь над Россий сбили 791 дрон (фото из архива)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные за минувшие сутки уничтожили 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Помимо дронов, средства ПВО сбили десять управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS (производства США), уточнили в ведомстве.

До этого в Минобороны сообщили, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили 791 дрон ВСУ над российскими регионами.

Беспилотники сбили в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Кроме того, беспилотники уничтожили над Азовским и Черным морями.

Серьезные последствия после атак были в Подмосковье. Там пострадали три человека, среди них — 10-летняя девочка. Помимо этого, полностью сгорел частный дом, повреждены здание ЗАГСа, магазины и объект Wildberries. Всего над территорией области было сбито более 150 дронов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Атака Подмосковье Минобороны
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Комментарии
24
Гость
18 августа, 23:46
С такой статистикой осенью-зимой столь же массово полетят ракеты в дополнение к дронам. Почему они к нам эти дроны насылают, они разве не знают, что мы их освобождаем от нацизма - вот вопрос!
Гость
18 августа, 15:42
1600 дронов это реально не шутки..... Наше ПВО лучшее! Ребята огромные молодцы!!!
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Гость
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