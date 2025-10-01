НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Одно подразделение вместо четырех: в Ярославской области изменят структуру правительства

Одно подразделение вместо четырех: в Ярославской области изменят структуру правительства

В структуре правительства Ярославской области со 2 декабря появится новая единица — агентство по делам юстиции. Оно замкнет на себе функции нынешних агентства по обеспечению деятельности мировых судей, управления по делам архивов, управления записи актов гражданского состояния и управления по взаимодействию с законодательными органами.

«Данная работа организована по поручению главы региона в рамках оптимизации деятельности органов власти Ярославской области. Создаваемая структура позволит координировать юридически значимый для жителей региона функционал и улучшить работу профильных подразделений», — прокомментировала начальник управления государственной службы правительства Ярославской области Анна Микурова.

Напомним, осенью прошлого года в правительстве Ярославской области из четырех министерств сделали два. Были объединены Министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Правительство Ярославской области
