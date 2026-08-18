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Развлечения Где они теперь Обзор «Хотела петь песни со смыслом»: что стало с первыми участницами «Пропаганды»

«Хотела петь песни со смыслом»: что стало с первыми участницами «Пропаганды»

Некоторым пришлось навсегда попрощаться со сценой

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Группа подружек недолго оставалась не разлей вода | Источник: кадр из клипа на песню «Никто», 2002 годГруппа подружек недолго оставалась не разлей вода | Источник: кадр из клипа на песню «Никто», 2002 год

Группа подружек недолго оставалась не разлей вода

Источник:

кадр из клипа на песню «Никто», 2002 год

Чтобы понять, насколько стремительно бежит время, достаточно посмотреть на группу «Пропаганда». Сегодня ее не узнают даже самые преданные фанаты, которые ворчат: мол, раньше были хиты, а теперь поют молоденькие девчонки в мини-юбках. Но мало кто помнит: группа с самого начала была одной сплошной переменой. Изначально никаких попсовых мотивов и сексуальных нарядов не планировалось. Куда исчезли первые участницы и те, кого называют «золотым составом»?

  1. Виктория Воронина
  2. Виктория Петренко
  3. Юлия Гаранина
  4. Ольга Морева
  5. Ирина Яковлева
1

Виктория Воронина

Виктория грезила о сцене с ранних лет. Еще в детстве она начала сочинять стихи и петь перед родственниками. Бабушка и мама видя, что у Ворониной совсем не заурядный голос, основательно взялись за ее творческое воспитание.

Виктория с первого клипа нашла отклик у тысячи фанатов | Источник: кадр из клипа «Мелом», 2001 годВиктория с первого клипа нашла отклик у тысячи фанатов | Источник: кадр из клипа «Мелом», 2001 год

Виктория с первого клипа нашла отклик у тысячи фанатов

Источник:

кадр из клипа «Мелом», 2001 год

— Обучение музыке требует невероятной дисциплины от маленького ребенка. И когда тебе хочется поиграть со всеми во дворе или посмотреть мультики, ты должен заниматься по шесть часов в день, — рассказала Воронина нашим коллегам из издания «СтарХиту».

Вместе с двумя подружками Виктория в начале 2000-х создала группу «Пропаганда» и выступала на улице, где девчонок и заметил будущий продюсер Сергей Изотов.

Виктория придумала первую песню группы «Мелом», а после и все остальные главные хиты: «Яблоки ела», «Quanto Costa» и другие. Для Ворониной группа стала любимым детищем. Ради него она изменила имидж, превратившись из пацанки в сексуальную поп-диву, и находила общий язык с солистками, которые менялись почти каждый год.

После ухода первого продюсера Сергея Изотова права на группу перешли к концертному директору Сергею Иванову. По словам Виктории, она подписала кабальный контракт, фактически став «рабыней».

— Я настолько человеку доверяла, что, толком не вникая, подписала всё, что он просил. Более того, дважды расписалась ему на пустых листах, которые, по его словам, предназначались для фанатов. Мне и в голову не приходило, что Сергей может меня обмануть, — позже каялась Виктория.

Оказалось, что по новым документам Виктория не имеет права на песни группы, которые сама же и придумала, и не может выступать с ними сольно. Узнала об этом Воронина только после того как захотела уйти из «Пропаганды». По словам певицы, конфликт разразился после того, как она попросила повысить зарплату и получила неожиданный ответ.

— Я лучше подниму зарплату другим девочкам, — ответил он. — А ты, старая, кривая, горбатая и толстая, коллективу не особо нужна, — вспоминала Виктория.

Во время баталий с продюсером Виктория не осталась одна, ее поддержал первый состав группы | Источник: vikavoronina_official / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Во время баталий с продюсером Виктория не осталась одна, ее поддержал первый состав группы | Источник: vikavoronina_official / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Во время баталий с продюсером Виктория не осталась одна, ее поддержал первый состав группы

Источник:

vikavoronina_official / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Воронина попыталась доказать права на песни через суд, но проиграла. После этого она на время ушла из шоу-бизнеса. Она вышла замуж и занялась воспитанием троих детей. Виктория успела пожить с мужем в Бразилии, Сингапуре и США.

Воронина продолжает писать тексты песен и музыку для себя, а также других артистов. В числе ее работ «Мой друг», который исполняет Алла Пугачева.

— Мой уход из группы — это лучшее, что я сделала за весь свой творческий период. Я хотела петь не говнотреки, а песни со смыслом, — откровенно признается Воронина.

2

Виктория Петренко

Виктория первая, кто покинула группу в 2002 году на заре успеха. На тот момент у «Пропаганды» вышел только первый альбом, и всё было еще впереди. Однако продюсер посчитал, что для успеха группа должна сменить имидж. Долой хип-хоп, кепки и широкие джинсы — вместо этого нужно добавить поп-мотивов и носить более откровенные женственные наряды. Петренко перемены не приняла.

Петренко не стала идти наперекор своему внутреннему я | Источник: кадр из клипа «Мелом», 2001 годПетренко не стала идти наперекор своему внутреннему я | Источник: кадр из клипа «Мелом», 2001 год

Петренко не стала идти наперекор своему внутреннему я

Источник:

кадр из клипа «Мелом», 2001 год

— Я просто имела смелость иметь свою точку зрения на имидж группы, ее репертуар и позиционирование и не стеснялась ее озвучивать. Так как я являлась создателем данной группы, мне кажется, я имела на это полное право, — объясняла свой уход Виктория.

Вслед за Петренко группу покинула и Юлия Гаранина по той же причине. Воронина считала, что подруги оставили ее совсем не из-за желания сохранить прежний стиль, а потому что поймали звездную болезнь.

— К сожалению, наши отношения с Викой и Юлей не выдержали испытания славой. Меня вполне устраивало получать за концерт 100 долларов, что было сопоставимо с месячной зарплатой родителей. А девочки подхватили звездную болезнь, — рассказывала свою версию Воронина.

Полтора года когда-то закадычные подруги совсем не общались. По контракту Петренко до 2006 года не могла вообще выступать на сцене и сильно из-за этого переживала. Только когда первые обиды утихли, девушки нашли в себе силы поговорить.

— Вика и Юля мне позвонили и признались, что были неправы. Мы встретились, плакали, обнимались. Но было уже поздно, — рассказывала Воронина.

Виктория теперь проявляет весь свой креатив в режиссуре | Источник: maksatiha_camp / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Виктория теперь проявляет весь свой креатив в режиссуре | Источник: maksatiha_camp / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Виктория теперь проявляет весь свой креатив в режиссуре

Источник:

maksatiha_camp / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Виктория нашла себя в искусстве. Она окончила Мастерскую индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова, стала театральным режиссером и актрисой Электротеатра «Станиславский». Петренко ставит спектакли, снимает короткометражки и пишет картины. Она замужем и воспитывает сына.

3

Юлия Гаранина

Как и Петренко, Юлия столкнулась с запретом на выступления. Чтобы выжить, девушка с дипломом медицинского училища пошла работать по профессии.

— Мои родители раньше считали музыку делом крайне несерьезным, а мама всегда говорила: «Юля, спустись с неба на землю. Музыкой на жизнь не заработаешь!» — вспоминала Гаранина свои первые шаги.

Юлия отличалась от других солисток небольшой картавостью | Источник: кадр из клипа «Мелом», 2001 годЮлия отличалась от других солисток небольшой картавостью | Источник: кадр из клипа «Мелом», 2001 год

Юлия отличалась от других солисток небольшой картавостью

Источник:

кадр из клипа «Мелом», 2001 год

Несколько лет Юлия работала фармацевтом в аптеке, а затем пробовала себя в качестве организатора свадеб. Позже она окончила магистратуру ВШЭ по направлению бизнес-аналитика и устроилась работать в банк. Юлия счастлива в браке, воспитывает двоих детей.

В 2014 году она предприняла первую попытку вернуться к музыке и вместе с Викторией Петренко создала группу «Петра и Юкка», однако проект не просуществовал долго.

Юлия больше не стремится к публичной жизни | Источник: Юлия Гаранина / vk.comЮлия больше не стремится к публичной жизни | Источник: Юлия Гаранина / vk.com

Юлия больше не стремится к публичной жизни

Источник:

Юлия Гаранина / vk.com

Во второй раз Юлия объединилась с первым составом «Пропаганды» и дала один единственный концерт, где вспомнила прошлое и даже презентовала новый трек, но это оказалась одноразовая акция.

4

Ольга Морева

Ольга пришла в группу на смену Петренко и Гараниной в 2002 году. С ее приходом «Пропаганда» сильно изменилась как репертуарно, так и внешне. Она пробыла в коллективе 5 лет, и на это время пришлись главные награды, которые получила группа, — «Золотой граммофон» и «Песня года».

Ольга любила песни группы и поэтому не задумываясь пошла на прослушивание | Источник: кадр из клипа «Super Dетка», 2004 годОльга любила песни группы и поэтому не задумываясь пошла на прослушивание | Источник: кадр из клипа «Super Dетка», 2004 год

Ольга любила песни группы и поэтому не задумываясь пошла на прослушивание

Источник:

кадр из клипа «Super Dетка», 2004 год

— Я испытываю нежное чувство ностальгии по этому времени. Это были мои золотые годы — 20 лет. У нас был классный, веселый коллектив. Мы зажигали, нам с девчонками было весело, — рассказала Ольга в программе «Секретные материалы шоу-бизнеса» (16+).

После ухода из «Пропаганды» Ольга занималась организацией торжественных мероприятий. Как она сама признавалась, ей захотелось уйти со сцены и поработать за ней. Несколько лет Ольга создавала дни рождения и свадьбы мечты, не планируя возвращаться к прежней жизни. Однако ностальгия по сцене взяла свое.

За годы Ольга не стала менять имидж | Источник: Ольга Морева / vk.comЗа годы Ольга не стала менять имидж | Источник: Ольга Морева / vk.com

За годы Ольга не стала менять имидж

Источник:

Ольга Морева / vk.com

Вместе с еще одной солисткой Ириной Яковлевой они создали дуэт «Пропаганда (Золотой состав)» и отправились гастролировать по стране с хитами группы с одобрения продюсера коллектива Сергея Иванова.

5

Ирина Яковлева

Ирина присоединилась к коллективу в 2003 году и продержалась 6 лет. Воронина особенно выделяла Ирину в череде бесконечных солисток, а они, на секундочку, менялись 12 раз. По словам Виктории, Яковлева была единственной, кто хорошо пел.

Певица привлекала не только выразительной внешностью, но и сильным голосом | Источник: кадр из клипа «Super Dетка», 2004 годПевица привлекала не только выразительной внешностью, но и сильным голосом | Источник: кадр из клипа «Super Dетка», 2004 год

Певица привлекала не только выразительной внешностью, но и сильным голосом

Источник:

кадр из клипа «Super Dетка», 2004 год

— В рамках группы сформировалось ощущение, видение, что есть Вика Воронина, а есть другие девочки со мной, — признавалась Виктория. — Поэтому я и в группе ощущала, что выступаю сольно. Но продюсерам была выгодна группа, они видели какой-то лично для меня непостижимый смысл в том, чтобы держать рядом со мной девочек. Из них из всех хорошо пела только Ира Яковлева.

Ирина ведет непубличный образ жизни | Источник: Ирина Лардугина (Яковлева) / vk.comИрина ведет непубличный образ жизни | Источник: Ирина Лардугина (Яковлева) / vk.com

Ирина ведет непубличный образ жизни

Источник:

Ирина Лардугина (Яковлева) / vk.com

После ухода из группы Ирина выступала в составе проекта «Пропаганда (Золотой состав)» вместе с Ольгой Моревой. Последние годы Ирина живет под фамилией Лардугина. Она работает учителем физкультуры в гимназии Балашихи, а также ведет секцию по волейболу. Согласно данным на сайте гимназии, за плечами Ирины 11 лет педагогического стажа.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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Комментарии
3
Гость
18 августа, 15:02
Не знал, что у «Пропаганды» был такой интересный путь развития.
Гость
18 августа, 15:02
Надо же, продюсеры тогда совсем не ценили самобытность!
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