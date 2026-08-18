«Хотела петь песни со смыслом»: что стало с первыми участницами «Пропаганды»

Виктория грезила о сцене с ранних лет. Еще в детстве она начала сочинять стихи и петь перед родственниками. Бабушка и мама видя, что у Ворониной совсем не заурядный голос, основательно взялись за ее творческое воспитание.

— Обучение музыке требует невероятной дисциплины от маленького ребенка. И когда тебе хочется поиграть со всеми во дворе или посмотреть мультики, ты должен заниматься по шесть часов в день, — рассказала Воронина нашим коллегам из издания «СтарХиту».

Вместе с двумя подружками Виктория в начале 2000-х создала группу «Пропаганда» и выступала на улице, где девчонок и заметил будущий продюсер Сергей Изотов.

Виктория придумала первую песню группы «Мелом», а после и все остальные главные хиты: «Яблоки ела», «Quanto Costa» и другие. Для Ворониной группа стала любимым детищем. Ради него она изменила имидж, превратившись из пацанки в сексуальную поп-диву, и находила общий язык с солистками, которые менялись почти каждый год.

После ухода первого продюсера Сергея Изотова права на группу перешли к концертному директору Сергею Иванову. По словам Виктории, она подписала кабальный контракт, фактически став «рабыней».

— Я настолько человеку доверяла, что, толком не вникая, подписала всё, что он просил. Более того, дважды расписалась ему на пустых листах, которые, по его словам, предназначались для фанатов. Мне и в голову не приходило, что Сергей может меня обмануть, — позже каялась Виктория.

Оказалось, что по новым документам Виктория не имеет права на песни группы, которые сама же и придумала, и не может выступать с ними сольно. Узнала об этом Воронина только после того как захотела уйти из «Пропаганды». По словам певицы, конфликт разразился после того, как она попросила повысить зарплату и получила неожиданный ответ.

— Я лучше подниму зарплату другим девочкам, — ответил он. — А ты, старая, кривая, горбатая и толстая, коллективу не особо нужна, — вспоминала Виктория.