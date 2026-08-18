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Город «Нет уже больше 50 дней»: жители восьмиэтажки в Ярославле пожаловались, что остались без горячей воды

«Нет уже больше 50 дней»: жители восьмиэтажки в Ярославле пожаловались, что остались без горячей воды

Ситуацию прокомментировали в ТГК-2

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Жители Ярославля пожаловались, что остались без горячей воды | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЖители Ярославля пожаловались, что остались без горячей воды | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Ярославля пожаловались, что остались без горячей воды

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жители восьмиэтажки на улице Панина, 3 корпус 6 в Дзержинском районе Ярославля пожаловались, что почти два месяца живут без горячей воды. По их словам, проблема сохраняется с периода плановых отключений в июне.

«Воду так и не дали…. Нет ее уже больше 50 дней», — рассказал читатель 76.RU.

В ТГК-2 дали комментарий по поводу ситуации. В компании объяснили, что горячая вода подаётся в дом по подающему трубопроводу, потому что на обратном — ведутся работы по устранению дефектов.

«По информации „Ярославских тепловых сетей“, работы должны быть завершены сегодня, 18 августа», — уточнили в ТГК-2.

Жители домов № 3, 4, 5, 6, 7 на улице Панина в Дзержинском районе жаловались на проблемы с горячей водой ещё в начале августа. Тогда на запрос редакции 76.RU в мэрии города рассказали, что на одном из тепловых трубопроводов нашли поломку. Из-за этого горячая вода в указанные дома тоже осуществлялась с подающего трубопровода. В ТГК-2 говорили, что ремонт закончат 9 августа.

Зачем отключают горячую воду

Как рассказывали ранее в ТГК-2, отключения горячей воды — это часть подготовки теплосистемы к зиме. Во время отключений проводят гидравлические испытания, которые позволяют выявить слабые участки и скрытые дефекты. После этого трубы ремонтируют.

Гидравлические испытания производятся дважды: после окончания отопительного сезона и после устранения повреждений.

В компании объясняли, что сами по себе испытания занимают не так уж много времени. А вот последующий ремонт может быть продолжительным. Сроки зависят от количества повреждений и их серьезности.

Кроме того, во время отключений горячей воды проводятся плановые ремонты труб, оборудования на ТЭЦ и в котельных.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Горячая вода Ремонт ТГК-2
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19 августа, 00:22
Ура сегодня днём наконец то полилась горячая вода из крана (ул батова) 22 июля должны были дать
Гость
18 августа, 23:57
Людям чинят трубы, а им что-то не нравится
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Гость
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