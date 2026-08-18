ЭКГ его не видит, а смертность — 49%: как распознать «немой» инфаркт, который маскируется под обычную усталость

Как инфаркт переносят на ногах и чем это опасно Источник: Роман Рисберг

Инфаркт не всегда выглядит как внезапная сильная боль в груди. Иногда человек продолжает работать, ездить за рулем, заниматься домашними делами и узнает о повреждении сердца только спустя недели или месяцы. Наши коллеги из UFA1.RU выяснили у кардиохирурга, какие симптомы нельзя списывать на усталость и как проверить сердце без лишних обследований.

«Внезапную слабость, нехватку воздуха, тошноту или неприятное ощущение в груди человек может объяснить так: „переутомился“, „давление подскочило“, „желудок прихватило“, „не выспался“. Через несколько часов становится легче, жизнь продолжается, но позднее на ЭКГ, эхокардиографии или МРТ сердца обнаруживаются признаки перенесенного инфаркта», — говорит Роман Рисберг.

Рисберг Роман Юрьевич — сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог. Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ. Руководитель Центра сердца и сосудов.



Автор 65 научных публикаций, 25 патентов на изобретения, соавтор восьми монографий. Специализируется на лечении ишемической болезни сердца, выполнении коронарных вмешательств и разборе клинически сложных случаев.



Эксперт в области второго мнения в кардиологии — оценки ранее принятых лечебных решений, выбора оптимальной тактики (медикаментозная терапия, стентирование, хирургия) и повышения точности клинических решений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Такое состояние врачи называют нераспознанным или «немым» инфарктом миокарда. Публикуем рекомендации врача о том, как вовремя распознать симптомы и что делать, чтобы сохранить здоровье и жизнь. Далее — от первого лица.

Каждый пятый инфаркт может остаться незамеченным

Выражение «перенес на ногах» не означает, что инфаркт был легким и прошел без последствий. Просто человек вовремя не распознал опасность и не получил лечение в тот момент, когда часть сердечной мышцы испытывала критический недостаток кровоснабжения. В крупном исследовании ARIC, в котором наблюдали мужчин и женщин 45–65 лет, около 20% выявленных инфарктов оказались нераспознанными: люди не обращались за экстренной помощью и не знали, что перенесли повреждение миокарда.

Еще одну важную закономерность показало исследование ICELAND MI. Среди пожилых участников МРТ сердца выявила нераспознанный инфаркт у 17%, тогда как ранее диагностированный инфаркт имелся у 9,7%. При этом обычная ЭКГ обнаруживала значительно меньше скрытых инфарктов — около 5%.

Это означает, что одна нормальная или неубедительная кардиограмма не всегда может окончательно исключить перенесенное повреждение сердца. Особенно настораживают отдаленные результаты этого наблюдения. Через десять лет смертность среди людей с нераспознанным инфарктом достигла 49% и практически сравнялась с показателем пациентов, которые знали о перенесенном инфаркте, — 51%.

Среди участников без признаков инфаркта она составляла 30%. У людей со скрытым инфарктом также был выше риск последующего инфаркта и развития сердечной недостаточности. Важно учитывать, что эти цифры получены в пожилой популяции и не должны автоматически переноситься на каждого пациента, но они убедительно показывают: отсутствие диагноза не делает повреждение сердца безопасным.

Почему человек может не почувствовать инфаркт

Классический инфаркт обычно ассоциируется с давящей или жгучей болью за грудиной. Однако интенсивность и характер симптомов у разных людей отличаются. У некоторых пациентов боль бывает умеренной, кратковременной или воспринимается не как сердечная. На первый план могут выходить одышка, слабость, тошнота, холодный пот или дискомфорт в верхней части живота.

Вероятность нетипичного течения особенно важно учитывать у людей с сахарным диабетом, артериальной гипертонией, хронической болезнью почек, избыточной массой тела, нарушением холестерина, длительным стажем курения и уже установленным атеросклерозом.

Риск также повышается с возрастом и при наличии ранних инфарктов или инсультов у близких родственников. Современные рекомендации предлагают оценивать не только жалобы, но и совокупность факторов риска, результаты ЭКГ, анализов и визуализирующих исследований.

Семь сигналов, которые нельзя игнорировать:

Необычная тяжесть или давление в груди. Это не обязательно резкая боль, иногда человек описывает ощущения как стеснение, тяжесть, жжение, «комок», давление или невозможность сделать полноценный вдох. Особенно подозрительно, если дискомфорт возник во время ходьбы, подъема по лестнице, физической работы, эмоционального напряжения или на холоде. Внезапная слабость без понятной причины. Человек резко почувствовал, что «закончились силы»: становится трудно идти, появляется желание сесть или лечь, обычная нагрузка переносится значительно хуже. Если подобная слабость возникла неожиданно и сопровождалась потливостью, одышкой, тошнотой или неприятным ощущением в груди, ее нельзя объяснять только переутомлением. Нехватка воздуха при привычной нагрузке. Раньше вы спокойно поднимались на третий этаж, а теперь вынуждены останавливаться. Обычная прогулка вызывает одышку. Приходится медленнее идти или чаще отдыхать. Это может быть связано не только с легкими или недостаточной физической формой. После повреждения миокарда сердцу бывает сложнее обеспечивать организм кровью во время нагрузки. Холодный пот, тошнота или головокружение. Инфаркт иногда ошибочно принимают за пищевое отравление, обострение гастрита, паническую атаку или реакцию на изменение погоды. Насторожить должно сочетание нескольких признаков: внезапная тошнота, липкий холодный пот, бледность, слабость, головокружение, одышка или дискомфорт за грудиной. Боль не в груди, а в руке, спине, шее или челюсти. Неприятное ощущение может распространяться в левое или оба плеча, предплечье, лопатку, спину, шею, нижнюю челюсть или верхнюю часть живота. Из-за нетипичной локализации человек обращается к неврологу, стоматологу или гастроэнтерологу, не предполагая сердечную причину. Перебои в работе сердца после эпизода плохого самочувствия. Ощущение «замирания», внезапного учащения сердцебиения, толчков или нерегулярного пульса не доказывает перенесенный инфаркт. Но появление перебоев после приступа боли, слабости или одышки требует оценки. Рубцовые изменения сердечной мышцы способны создавать условия для нарушений ритма, поэтому в некоторых ситуациях врач назначает суточное или более продолжительное мониторирование ЭКГ. Снижение выносливости, которое сохраняется неделями. После предполагаемой простуды, стресса или «скачка давления» человек вроде бы восстановился, но прежней активности уже нет. Появилась утомляемость, тяжело выполнять привычную работу, вечером возникают отеки, а при ходьбе приходится останавливаться.

Так могут проявляться последствия повреждения миокарда и начинающаяся сердечная недостаточность. Ни один из перечисленных симптомов сам по себе не подтверждает инфаркт. Но их сочетание, особенно при наличии сердечно-сосудистых факторов риска, — достаточная причина не откладывать обследование.

Можно ли увидеть перенесенный инфаркт на обычной ЭКГ

Иногда это возможно — на кардиограмме могут сохраняться патологические зубцы или другие изменения, указывающие на ранее перенесенное повреждение миокарда. ЭКГ не обладает 100%-ной чувствительностью, нормальная кардиограмма, особенно записанная спустя длительное время после эпизода, не всегда исключает небольшой или нетипично расположенный рубец.

Обследование должно быть последовательным. Обычно врач начинает с подробного анализа симптомов, факторов риска, прежних кардиограмм и медицинских документов. Затем могут потребоваться:

ЭКГ в 12 отведениях;

эхокардиография с оценкой сократимости и фракции выброса;

общий и биохимический анализы крови, липидограмма, глюкоза и показатели функции почек;

высокочувствительный тропонин — при подозрении на недавний или продолжающийся острый процесс;

холтеровское мониторирование при перебоях, сердцебиении или эпизодах потери сознания;

нагрузочная проба или визуализирующий стресс-тест;

компьютерная томография коронарных артерий;

коронарография;

МРТ сердца с контрастированием для выявления локализации и объема рубцовых изменений.

Современные рекомендации относят ЭКГ, лабораторные исследования и эхокардиографию к основным этапам оценки пациента. МРТ сердца с поздним контрастированием способна выявлять характерный рисунок постинфарктного рубца, а КТ-коронарография и другие методы помогают оценить состояние артерий и вероятность продолжающейся ишемии.

Это не означает, что каждому пациенту обязательно нужны МРТ, КТ или инвазивная коронарография. Задача консультации — определить индивидуальную вероятность заболевания и выбрать минимально достаточный, но информативный маршрут диагностики.

Почему нельзя просто начать пить аспирин «на всякий случай»

Самостоятельно назначать себе аспирин, антикоагулянты, препараты «для разжижения крови» или менять дозы сердечных лекарств опасно. У таких средств есть противопоказания и риск кровотечения. Выбор лечения зависит от того, действительно ли был инфаркт, насколько давно он произошел, какие артерии поражены, есть ли нарушения ритма, сопутствующие заболевания и насколько высок риск повторного события.

После подтверждения перенесенного инфаркта врач оценивает необходимость антитромботической и гиполипидемической терапии, коррекции давления и пульса, лечения сердечной недостаточности, восстановления кровотока и изменения образа жизни.

Когда нельзя откладывать медицинскую помощь

Если боль, давление или жжение в груди продолжаются более нескольких минут, повторяются, усиливаются либо сопровождаются одышкой, холодным потом, выраженной слабостью, тошнотой, нарушением сознания или распространением боли в руку, спину и челюсть, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Не следует самостоятельно ехать за рулем, ждать следующего дня или пытаться попасть на плановый прием. При подозрении на острый коронарный синдром российские рекомендации предусматривают срочную госпитализацию, регистрацию ЭКГ в первые десять минут медицинского контакта и определение сердечного тропонина.

Кому особенно важно проверить сердце

На экспертной консультации я изучаю не только текущую ЭКГ, но и всю историю пациента: обстоятельства появления симптомов, старые исследования, анализы, принимаемые препараты и индивидуальные факторы риска. После этого формируется конкретный план: какие исследования действительно необходимы, что можно исключить и как снизить вероятность инфаркта, сердечной недостаточности и опасных нарушений ритма.

Обследование стоит обсудить с врачом, если за последние недели или месяцы у вас был необъяснимый приступ слабости, боли, одышки или холодного пота, а также если:

появилась новая одышка или заметно снизилась выносливость;

периодически возникает тяжесть в груди при нагрузке;

появились перебои в работе сердца;

на ЭКГ впервые обнаружены изменения;

диагностированы сахарный диабет, гипертония или высокий холестерин;

вы курите или курили много лет;

у близких родственников были ранние инфаркты, инсульты или внезапная смерть;

ранее уже выявлялись атеросклеротические бляшки, стенокардия или поражение сосудов.

Главная ошибка — ждать следующего приступа. Если неприятные ощущения уже прошли, человек часто решает, что опасности больше нет. Но после инфаркта может остаться участок рубцовой ткани, снизиться сократимость сердца или сохраниться значимое сужение коронарной артерии.

Следующий эпизод способен оказаться более тяжелым. Своевременная диагностика позволяет оценить состояние сердечной мышцы и сосудов, выявить факторы повторного риска и подобрать профилактическое лечение до развития осложнений. Если вы узнали в описании себя или близкого человека, не ставьте диагноз самостоятельно и не ждите повторного приступа. Запишитесь на консультацию и проверьте сердце планово — особенно если тревожный эпизод уже был, но остался без медицинской оценки.