В Ярославле на торги под застройку выставят квартал с домами

На Пятерке в Ярославле могут начать сносить старые дома ради новой застройки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о выставлении на торги участка под застройку на улице Свердлова в Ленинском районе города. Сейчас здесь находятся четыре двухэтажных дома — № 77, 79, 81 и 83. Предполагается что застройщик их снесет и возведет на этом месте новостройки высотой от 4 до 8 этажей. Проект рассчитан на реализацию в течение 10 лет.

В постановлении указано, что торги должны пройти в ближайшие три месяца со дня подписания документа.

«Начальная цена предмета аукциона — 9 779 203 рубля, в том числе НДС — 1 629 867 рублей», — говорится в тексте постановления.

Напомним, постановление о сносе четырех старых домов на улице Свердлова в Ярославле было подписано мэром в июле 2025 году.

Мы поговорили с жителями соседних домов и узнали, что они думают об идее властей.

Кстати, такая реновация на Пятерке может продолжиться, затронув и другие кварталы района.