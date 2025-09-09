НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Кварталы отстают от жизни»: ярославская Пятерка может попасть под реновацию

Об этом сообщили власти города

783
На Пятерке в Ярославле могут начать сносить старые дома ради новой застройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Пятерке в Ярославле могут начать сносить старые дома ради новой застройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Пятерке в Ярославле могут начать сносить старые дома ради новой застройки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть кварталов на Пятерке в Ярославле может попасть под реновацию. Возможность комплексного развития уже застроенной территории в Ленинском районе 9 августа обсудили на общегородском совещании в мэрии.

«Одна из серьезных задач, которую мы должны перед собой поставить и выйти на решение — это район Пятерки, где большое количество ветхого и аварийного жилья. Комплексное развитие — это, наверное, один из механизмов, который позволит нам решить эти сложные задачи», — отметил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Идею поддержал и председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин.

«Реновация присуща всем большим городам. Пятерка — то место, где на сегодняшний день несколько кварталов, мягко сказать, отстают от жизни с точки зрения комфортности. Думаю, мы рано или поздно подойдем к комплексному развитию этой территории — Чкалова в сторону Автозаводской, начало Пятерки, так называемый район Моторного завода, который был построен еще пленными немцами. Эта территория будет иметь интерес, потому что от центра города здесь 10-15 минут», — сказал он.

Мэр сообщил, что будет создана рабочая группа для обсуждения данной инициативы.

Напомним, постановление о сносе четырех старых домов на улице Свердлова в Ленинском районе Ярославля уже было подписано мэром в июле 2025 году. Согласно документу на месте двухэтажек № 77, 79, 81 и 83 должно появиться новое жилье высотой от 4 до 8 этажей. Для этого территорию хотят выставить на торги. Проект предполагается реализовать за 10 лет. Мы поговорили с жителями соседних домов и узнали, что они думают об идее властей.

Аналогичная ситуация в проезде Шавырина в Дзержинском районе Ярославля — здесь также собираются снести существующие дома ради новой застройки.

Поддерживаете реновацию Пятерки?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
