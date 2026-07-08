Переговоры уже бессмысленны: Трамп объявил о завершении режима прекращения огня с Ираном

Стороны долго договаривались о мире, но вновь начали обстреливать друг друга Источник: Evan Vucci / AP Photo

Режим прекращения огня между США и Ираном перестал действовать после взаимных атак стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Для меня соглашение больше не действует. Я не хочу иметь с ними никаких дел. Они мошенники, больные люди», — заявил президент США, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам президента, дальнейшие переговоры с Тегераном — это «пустая трата времени». Трамп отметил, что не видит в них никакого смысла.

В ночь на среду военно-воздушные силы США начали серию авиаударов по объектам на юге Ирана. Эскалация напряженности между Вашингтоном и Тегераном последовала за инцидентом в Ормузском проливе.

По данным Центрального командования американских войск (CENTCOM), Иран нарушил условия режима прекращения огня — речь идет об ударах по трем коммерческим судам в Ормузском проливе. Именно это стало поводом для военной операции.

Приказ о нанесении ударов отдал президент США Дональд Трамп. Это произошло во время саммита НАТО в Анкаре, сообщил в соцсети X журналист Axios Барак Равид.

Под удар попали ключевые объекты в прибрежных районах Ирана: системы ПВО, ракетные склады, пусковые установки беспилотников, береговые радары и элементы портовой инфраструктуры.