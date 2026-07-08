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Страна и мир Переговоры уже бессмысленны: Трамп объявил о завершении режима прекращения огня с Ираном

Переговоры уже бессмысленны: Трамп объявил о завершении режима прекращения огня с Ираном

Страны вновь обмениваются ударами

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Стороны долго договаривались о мире, но вновь начали обстреливать друг друга | Источник: Evan Vucci / AP PhotoСтороны долго договаривались о мире, но вновь начали обстреливать друг друга | Источник: Evan Vucci / AP Photo

Стороны долго договаривались о мире, но вновь начали обстреливать друг друга

Источник:

Evan Vucci / AP Photo

Режим прекращения огня между США и Ираном перестал действовать после взаимных атак стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Для меня соглашение больше не действует. Я не хочу иметь с ними никаких дел. Они мошенники, больные люди», — заявил президент США, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам президента, дальнейшие переговоры с Тегераном — это «пустая трата времени». Трамп отметил, что не видит в них никакого смысла.

В ночь на среду военно-воздушные силы США начали серию авиаударов по объектам на юге Ирана. Эскалация напряженности между Вашингтоном и Тегераном последовала за инцидентом в Ормузском проливе.

По данным Центрального командования американских войск (CENTCOM), Иран нарушил условия режима прекращения огня — речь идет об ударах по трем коммерческим судам в Ормузском проливе. Именно это стало поводом для военной операции.

Приказ о нанесении ударов отдал президент США Дональд Трамп. Это произошло во время саммита НАТО в Анкаре, сообщил в соцсети X журналист Axios Барак Равид.

Под удар попали ключевые объекты в прибрежных районах Ирана: системы ПВО, ракетные склады, пусковые установки беспилотников, береговые радары и элементы портовой инфраструктуры.

Военные действия между США и Ираном начались 28 февраля. В апреле стороны согласились на прекращение огня до заключения сделки, однако долго не могли договорится об условиях. При этом несколько раз перемирие срывалось и противники атаковали друг друга.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
США Иран Эскалация
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Комментарии
1
Гость
1 час
Старик не знает что такое фанатики? весь мир в прах а они в своём пайке, так и существуют тысячи лет
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Гость
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