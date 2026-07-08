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Страна и мир Туристы едут отдыхать с канистрами бензина. Хозяйка отеля показала, что творится на крымском побережье

Туристы едут отдыхать с канистрами бензина. Хозяйка отеля показала, что творится на крымском побережье

Немало отпускников отменили брони в гостиницах

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В Николаевке отдыхают люди из разных регионов России | Источник: Ольга ФилимоноваВ Николаевке отдыхают люди из разных регионов России | Источник: Ольга Филимонова

В Николаевке отдыхают люди из разных регионов России

Источник:

Ольга Филимонова

Тюменка продала имущество и бизнес, чтобы переехать в Симферопольский район Крыма и открыть там свою гостиницу. О том, что сейчас происходит на побережье, она рассказала нашим коллегам из 72.RU.

Ольга Филимонова живет в Николаевке. Это популярный у туристов поселок. Она отмечает, что в прошлом году в июне было больше отпускников.

Ольга прогулялась по пляжу в Николаевке и показала, сколько там туристов

Источник:

Ольга Филимонова

— В целом у нас тихо. Туристов намного меньше, но они есть, по номерам машин видно, что едут из Ростовской области, Рязани, Воронежа и так далее. Это не просто крымские жители отдыхают. Но у меня по броням очень много отменилось. То есть если до этого весь июнь был забит, все 24 номера, то сейчас на июль всего шесть номеров забронированы, и это в основном местные, — рассказывает Ольга.

Поезда в нашу сторону тоже отменили. До Керчи раньше было 22 поезда, а сейчас их осталось всего 7. Дальше люди пересаживались на автобус либо ехали на машинах напрямую, то есть через мост.

Местные жители запаслись бензином. Проблемы с топливом лишь у туристов, которые ехали в Крым на машинах.

— У нас ребята ехали из Краснодара и Воронежа. Они по пути затаривались, то есть у них с собой были полные канистры. В этом году не попутешествовать, конечно, но сказать, что туристов совсем нет, нельзя. Больше скажу: у нас даже пробки есть, в Симферополе машин очень много ездит, — добавила она.

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