Туристы едут отдыхать с канистрами бензина. Хозяйка отеля показала, что творится на крымском побережье

В Николаевке отдыхают люди из разных регионов России Источник: Ольга Филимонова

Тюменка продала имущество и бизнес, чтобы переехать в Симферопольский район Крыма и открыть там свою гостиницу. О том, что сейчас происходит на побережье, она рассказала нашим коллегам из 72.RU.

Ольга Филимонова живет в Николаевке. Это популярный у туристов поселок. Она отмечает, что в прошлом году в июне было больше отпускников.

Ольга прогулялась по пляжу в Николаевке и показала, сколько там туристов Источник: Ольга Филимонова

— В целом у нас тихо. Туристов намного меньше, но они есть, по номерам машин видно, что едут из Ростовской области, Рязани, Воронежа и так далее. Это не просто крымские жители отдыхают. Но у меня по броням очень много отменилось. То есть если до этого весь июнь был забит, все 24 номера, то сейчас на июль всего шесть номеров забронированы, и это в основном местные, — рассказывает Ольга.

Поезда в нашу сторону тоже отменили. До Керчи раньше было 22 поезда, а сейчас их осталось всего 7. Дальше люди пересаживались на автобус либо ехали на машинах напрямую, то есть через мост.

Местные жители запаслись бензином. Проблемы с топливом лишь у туристов, которые ехали в Крым на машинах.