НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

4 м/c,

южн.

 747мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,13
EUR 86,90
Что с Ленинским рынком
Погиб питбайкер
Какие новостройки будут дорожать
Надвигается суперциклон
Здесь был Пушкин
Нейтрализовали беспилотники
Восстановят сгоревшую усадьбу
Почему ярославцы недовольные
Ночная опасность БПЛА
Город Создавать публичные каналы в «Макс» теперь могут не только блогеры, но и обычные пользователи

Создавать публичные каналы в «Макс» теперь могут не только блогеры, но и обычные пользователи

Пока функция работает в тестовом режиме и не на всех устройствах

71
Возможность создавать публичные каналы в «Максе» постепенно появляется и у обычных пользователей | Источник: Александр Ощепков / NGS.ruВозможность создавать публичные каналы в «Максе» постепенно появляется и у обычных пользователей | Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Возможность создавать публичные каналы в «Максе» постепенно появляется и у обычных пользователей

Источник:

Александр Ощепков / NGS.ru

«Макс» начал раскатывать функцию создания каналов для всех пользователей. В пресс-службе мессенджера рассказали, что в тестовом режиме эта возможность постепенно открывается в приложении для Android, на очереди — десктопная и веб-версии.

Один человек сможет создать до 5 публичных каналов. По умолчанию канал создается приватным, в настройках можно изменить его на публичный, выбрав свободный никнейм и получив Цифровой ID, если его еще нет.

Напомним, в национальном мессенджере есть два типа каналов: приватные и публичные. Приватный — закрытая группа для передачи информации ограниченному кругу пользователей, перейти в него можно только по ссылке или одобрению администратора. Такие каналы с февраля этого года мог создать любой авторизованный пользователь «Макс». Публичные каналы, в свою очередь, до недавнего времени могли запустить только авторы и блогеры с отметкой «А+» либо юрлица, ИП и госучреждения.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
МАКС Мессенджер MAX Блогер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
51 минута
На Руси, слава богу, дураков лет на сто припасено
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Рекомендуем