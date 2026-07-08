Создавать публичные каналы в «Макс» теперь могут не только блогеры, но и обычные пользователи

«Макс» начал раскатывать функцию создания каналов для всех пользователей. В пресс-службе мессенджера рассказали, что в тестовом режиме эта возможность постепенно открывается в приложении для Android, на очереди — десктопная и веб-версии.

Один человек сможет создать до 5 публичных каналов. По умолчанию канал создается приватным, в настройках можно изменить его на публичный, выбрав свободный никнейм и получив Цифровой ID, если его еще нет.

Напомним, в национальном мессенджере есть два типа каналов: приватные и публичные. Приватный — закрытая группа для передачи информации ограниченному кругу пользователей, перейти в него можно только по ссылке или одобрению администратора. Такие каналы с февраля этого года мог создать любой авторизованный пользователь «Макс». Публичные каналы, в свою очередь, до недавнего времени могли запустить только авторы и блогеры с отметкой «А+» либо юрлица, ИП и госучреждения.