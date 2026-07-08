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Как сэкономить 50% на ЖКУ — способ

Платить меньше можно не только за квартиру, но и за дом в целом

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Каждый может снизить расходы на коммунальные услуги | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКаждый может снизить расходы на коммунальные услуги | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый может снизить расходы на коммунальные услуги

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Снизить траты на коммунальные услуги можно не только за счет экономии электричества у себя дома, но и благодаря сокращению общедомового потребления. Об этом рассказали аналитики разработчика световых систем.

Экономия в подъезде и паркинге

По данным аналитиков, современные системы освещения в подъездах и паркингах помогают сократить расход электроэнергии до 50%. Речь идет об «умном свете». Он включается автоматически благодаря датчикам движения и освещенности. То есть срабатывает только тогда, когда это нужно, и учитывает, сколько в помещении естественного света. Еще один фактор экономии — LED‑светильники. Они потребляют заметно меньше электричества по сравнению с лампами накаливания.

В зависимости от региона и площади квартиры такая модернизация может давать экономию на общедомовых расходах от 50 до 250 рублей в месяц. Если в доме есть подземный паркинг, эффект может быть еще ощутимее. Чтобы установить новое освещение, жильцам нужно согласовать вопрос с управляющей компанией и принять решение на общедомовом голосовании, рассказали эксперты в беседе с «Газетой.ru».

Экономия в квартире

Аналитики Aqara.ru подсчитали, что в типовой квартире датчики движения и освещенности помогают экономить примерно 100 рублей в месяц на электричестве. Особенно выгодно ставить их в тех помещениях, где свет нередко оставляют включенным по забывчивости  (в коридорах, гардеробных, санузлах).

Еще один способ снизить расходы — использовать теплый пол в связке с умными термостатами и датчиками температуры. Такие устройства позволяют убавлять обогрев ночью или когда никого нет дома, а к возвращению жильцов автоматически прогревать помещение. При грамотном использовании это дает экономию до 50%.

Также эксперты советуют ставить датчики протечки и системы автоматического перекрытия воды. Они не уменьшают ежемесячные платежи, но защищают от крупных трат, например на ремонт своей квартиры и возмещение ущерба соседям.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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