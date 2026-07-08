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Происшествия Дрон атаковал пассажирский автобус из Краснодара: кадры

Дрон атаковал пассажирский автобус из Краснодара: кадры

Транспорт сгорел

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В автобусе находились 11 человек | Источник: Евгений Балицкий / TelegramВ автобусе находились 11 человек | Источник: Евгений Балицкий / Telegram

В автобусе находились 11 человек

Источник:

Евгений Балицкий / Telegram

Беспилотник атаковал рейсовый автобус, который следовал по маршруту Краснодар — Мелитополь. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

На момент инцидента в салоне находились 11 человек: девять пассажиров и два водителя. Благодаря быстрой реакции все успели покинуть автобус до возникновения серьезной угрозы. К счастью, никто не пострадал. Пассажирам оказывают необходимую поддержку.

«Целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт с мирными гражданами — грубейшее нарушение международного гуманитарного права», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты проводят осмотр территории и транспортного средства, фиксируют последствия удара.

Это не первая атака дронов на пассажирский автобус. 3 июня по транспорту, который следовал из Москвы в Симферополь, ударил беспилотник. От салона и кабины ничего не осталось.

Атака произошла, когда автобус двигался по городу Енакиево в ДНР. Погибли семь человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что 10 человек, в том числе ребенка, госпитализировали.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
32 минуты
Хорошо, что люди не пострадали🙏
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Гость
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