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Город Сгорела историческая усадьба Эксклюзив «Согласовывали почти год»: когда начнут реставрировать сгоревшую усадьбу в центре Ярославля

«Согласовывали почти год»: когда начнут реставрировать сгоревшую усадьбу в центре Ярославля

Раньше здесь располагался военкомат

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Что сейчас со сгоревшей усадьбой в центре Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧто сейчас со сгоревшей усадьбой в центре Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что сейчас со сгоревшей усадьбой в центре Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пошел третий год, как сгоревшая усадьба Вахрамеева на улице Ушинского, 16 в центре Ярославля стоит, обнесенная забором. В 2023 году в историческом особняке полыхал пожар — стены покрылись черной копотью, а окна выбило.

Чтобы подарить зданию новую жизнь, его в 2024 году продали на торгах. Покупателем стало ярославское ООО «Юридическое агентство „ВИП-консалтинг“».

Журналист 76.RU пообщался с представителем компании и узнал, на каком этапе работы по восстановлению исторического особняка.

ООО «Юридическое агентство „ВИП-консалтинг“» было образовано в 2015 году и зарегистрировано в Ярославле на улице Свободы, 9. Директор и единственный владелец — местный бизнесмен Лев Климовицкий. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

За 2025 год фирма заработала 18,3 млн рублей, из которых после производственных расходов чистой прибылью осталось 997 тысяч.

«Согласовывали почти год»

Сотрудник ООО «Юридическое агентство „ВИП-консалтинг“» в беседе с 76.RU рассказал, что специалисты занимались согласованием с Министерством культуры и туризма Ярославской области документа, в котором указаны предметы охраны объекта культурного наследия. То есть, было важно определить части усадьбы, которые имеют историческую ценность.

«Мы это согласовывали почти год. Делали исследования: инженерные, исторические. Документы были поданы в сентябре 2025 года. От Москвы мы получили согласование в марте, а от ярославского отделения мы ждем приказ, он уже выпущен, но нам его пока не выдали», — рассказали в компании.

Чтобы начать работы по восстановлению здания, нужно согласовать множество юридических моментов | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧтобы начать работы по восстановлению здания, нужно согласовать множество юридических моментов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Чтобы начать работы по восстановлению здания, нужно согласовать множество юридических моментов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Помимо определения исторически ценных частей усадьбы, компании нужно было юридически отделить принадлежащий им дом от других зданий, входящих в состав ансамбля.

«Усадьба — это главный дом и два флигеля. Нам принадлежит только главный дом. Два флигеля принадлежат другим собственникам. Нам нужно было юридически выделиться в отдельный реестровый номер с одним зданием, чтобы мы могли делать проект конкретно на это здание, не трогая флигели. Эта процедура тоже занимает время. Слава богу, мы это прошли. В мае получили отдельный реестровый номер», — рассказали в ООО «Юридическое агентство „ВИП-консалтинг“».

Восстановление усадьбы начнется не раньше 2027 года

Теперь компания может заняться самим проектом реставрации. По словам сотрудника организации, предварительная разработка уже проведена. Но, чтобы заняться проектом детально, нужно было выполнить другие этапы работ, о которых сказано выше.

«Но теперь мы можем фактически прописывать какие-то моменты проекта, после того, как провели все необходимые процедуры», — рассказали в компании.

Сейчас компания параллельно решает сразу два вопроса перед непосредственной реставрацией.

«Первый — это сам процесс реконструкции и приспособления. А второй — консервация. Мы объект закрыли, по максимуму все сделали, но все равно какие-то еще работы по консервации все равно нужно делать и согласовывать. Мы это делаем параллельно. Проект и работы по консервации мы надеемся закончить к Новому году, но вы особо их не заметите. Это такие юридические моменты», — объяснили в компании.

Огонь уничтожил лестницу внутри здания. От нее осталось лишь обугленное основание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОгонь уничтожил лестницу внутри здания. От нее осталось лишь обугленное основание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Огонь уничтожил лестницу внутри здания. От нее осталось лишь обугленное основание

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Проект по реставрации и приспособлению по прогнозам будет согласован примерно через год — к лету 2027.

«То есть работы начнутся не раньше следующего года», — уточнил собеседник 76.RU.

Изначально сообщалось, что новый собственник хочет оборудовать часть здания под офисы, а на первом этаже открыть кафе или ресторан. Судя по данным на июль 2026 года, владелец придерживается все тех же планов на объект.

Некогда белоснежная лепнина покрылась копотью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекогда белоснежная лепнина покрылась копотью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некогда белоснежная лепнина покрылась копотью

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему сгорела усадьба

Раньше в бывшей усадьбе располагался военкомат, и ярославцы получали там военные билеты. Но в последнее время помещения пустовали: военный комиссариат оставил их после суда. В сентябре 2023 года в усадьбе Вахрамеева произошел пожар.

Причину установили довольно быстро. Выяснилось, что в заброшку проник бомж. По версии правоохранителей, он выкурил сигарету, бросил бычок и уснул. В этом материале мы показывали, как выглядит выгоревшая усадьба изнутри после пожара.

После пожара историческое здание было решено продать. ООО «Юридическое агентство „ВИП-консалтинг“» выкупило его за 82 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Усадьба Объект культурного наследия Историческое здание Реставрация
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Комментарии
20
Гость
14 минут
Почему сгорела усадьба Раньше в бывшей усадьбе располагался военкомат, и ярославцы получали там военные билеты. Но в последнее время помещения пустовали: военный комиссариат оставил их .
Гость
23 минуты
Конечно, такие объекты долго согласуются. Пока детально разработают весь план. Это не ремонт в квартире сделать.
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Гость
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