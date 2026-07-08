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Город «Ведется поиск инвестора»: собственник приостановил реконструкцию Ленинского рынка в Ярославле

«Ведется поиск инвестора»: собственник приостановил реконструкцию Ленинского рынка в Ярославле

О ситуации рассказали власти

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Рынок Ленинского района Ярославля планировали реконструировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРынок Ленинского района Ярославля планировали реконструировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рынок Ленинского района Ярославля планировали реконструировать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Что сейчас с реконструкцией Ленинского рынка в Ярославле — это вопрос 8 июля подняли депутаты муниципалитета на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города.

«В апреле прошла встреча с собственником. Он сообщил, что уже проведены работы по реконструкции — обследования, изыскания, подготовлена проектно-сметная документация, получено разрешение на реконструкцию, демонтированы объекты на открытой торговой площадке, перенесены сети, возведен фундамент для нового корпуса. На это было потрачено 60 млн рублей», — сообщила начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Варвара Моисеева.

Сейчас работы приостановлены. Причиной собственник назвал высокую процентную ставку по кредитам.

«Ведется поиск инвестора», — пояснила Варвара Моисеева.

Разрешение на реконструкцию рынка действует до начала августа 2026 года. Собственник намерен его продлить. Варвара Моисеева добавила, что к Дню города на территории рынка были покрашены фасады, в крытом павильоне заменили осветительные приборы, помыли окна и выполнили другие работы для приведения объекта в приличное состояние.

В настоящее время рынок работает.

Напомним, в 2020 году рынок Ленинского района власти Ярославля продали за 145 миллионов рублей московской компании «Дордой». На тот момент учредителем организации был 43-летний киргизский бизнесмен и политик Жумабек Салымбеков.

В 2021 году появилась информация, что запланирована реконструкцию объекта. Говорилось, что это будет пространство нового формата. Помимо торговых площадок на рынке якобы появится зона фуд-корта с русской, вьетнамской, японской, итальянской и грузинской кухнями, детская комната, уличная ярмарка.

Официально заказчиком работ по реконструкции является АО «Ленинский рынок».

В августе 2024 года главный инженер АО «Ленинский рынок» Сергей Мартынов рассказал порталу 76.RU, что на месте, где сейчас открытая площадка, будет построен новый одноэтажный корпус крытого рынка. После того как новый корпус откроется, торговлю переведут туда и приступят к реконструкции старого здания. По планам срок окончания работ был обозначен как 3-й квартал 2026 года.

Осенью 2025 года мы делали репортаж с Ленинского рынка.

Ждете обновления рынка?

Скорее бы реализовали обещанное
Да пусть уж хоть как работает
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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ленинский рынок Реконструкция
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Комментарии
3
Гость
33 минуты
Много уже сделал всего собственник, хорошо, что занимается объектом. Надеюсь найдется инвестор
Гость
37 минут
Это хорошо, главное, чтоб нашли и рынок продолжал работу
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Гость
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