«Тебя в казино проиграли». Мама пятиклассницы обвинила школу в сексуально извращенной травле ребенка

Женщина заявляет, что одноклассники почти год издевались над дочерью Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В Волгограде мама пятиклассницы обвинила школу в сексуально извращенной травле ребенка. Со слов Ольги Ивановой, почти на протяжении года одноклассники морально и физически издевались над дочерью: не пускали ее на горку, били после уроков, ломали телефон, обзывали нецензурными словами. Однако, как утверждает женщина, кульминацией буллинга стал случай, когда школьницу прижали к стене для совершения действий сексуального характера и сказали, что ее «проиграли в казино».

И пока женщина пишет заявления в полицию и Следственный комитет, у руководства школы есть другая версия случившегося. Наши коллеги из V1.RU постарались разобраться в этой неоднозначной истории.

Данные несовершеннолетнего ребенка и мамы были изменены в целях анонимности. Полные данные есть в распоряжении редакции V1.RU.

«Вика, пойдем к священнику, надо поговорить»

Как рассказала V1.RU Ольга Иванова, в новую школу дочь перешла в сентябре 2025 года. До этого она училась в другом учебном заведении, где, как говорит женщина, ребенка тоже обижали одноклассники. Как говорит Ольга, в первые месяцы она не замечала за дочкой никаких странностей. Однако в феврале ей позвонила учитель.

«Она начала рассказывать о проблемах с поведением и обучением дочери. На самом деле дочь работает со всеми на уроках, — уверяет Ольга. — Видимо, имелось в виду то, что у дочери не было контурной карты по истории. Больше им нечего предъявить, поэтому они постоянно муссируют эту контурную карту. Проблемы у дочери, как я считаю, из-за моей позиции по обработке персональных данных. Я отказалась от их обработки».

Ольга считает, что находиться дочери в этой школе небезопасно Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

После этого звонка, как говорит Ольга, она стала замечать, что дочь приходит домой из школы в подавленном состоянии, однако о проблемах девочка рассказала не сразу.

«В феврале я стала понимать, что что-то происходит. У ребенка были испуганные глаза. Но она мне сначала ничего не рассказывала. Боялась, что я поругаю или одноклассники над ней будут смеяться, — рассказывает Ольга. — Потом дочь стала вспоминать все случаи и потихоньку рассказывать о них. То ее с горки прогоняли, то бежали за ней по парку и плевались в нее. На переменах одноклассник, с которым она сидит за одной партой, бил ее по ногам. Она домой приходила с синяками».

Я чувствовала, что февраль–март какой-то ужасный. Дочь начала себя вести как неуправляемый подросток. Я за ней бегала: «Вик, пойдем вместе к священнику, надо поговорить». Это был просто ужас, но она мне ничего не рассказывала. Ольга Иванова мама пятиклассницы

«Наклонился и сделал жест языком между джинсами»

Однако, как признаётся сама школьница, это не самое страшное и обидное, что делали с ней одноклассники.

«Я сидела с мальчиком на уроке на первой парте. Он говорил мне разные гадости на тему 18+. Например, он спросил: „Хочешь жвачку?“ Я говорю: „Давай“. Он ответил: „Тогда сделай минет однокласснику“, — говорит школьница. — Как-то после школы зимой я шла к остановке „Детский центр“. Одноклассник бежал за мной и со всей силы бросил заледенелый снежок в глаз. Это было не во время игры, а целенаправленно. На школьном дворе мальчики брали снег и пихали мне его в толстовку. Один из одноклассников занес этот снег в класс. Мне было очень холодно, но учитель ничего не сделал».

Вика говорит, что в классе только несколько одноклассников относятся к ней нормально Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В один из дней, как рассказывает девочка, на перемене несколько одноклассников прижали ее к стене и сказали, что ее проиграли в «казино». После этого один из мальчиков, по словам школьницы, нагнулся и сделал интимный жест — всё это видели другие школьники и якобы снимали на видео.

«Это было где-то в феврале или марте, перемена перед историей. Я была в коридоре. Увидела, что за мной бегут одноклассники и кричат, чтобы я остановилась, — вспоминает девочка. — Я убегала, думала, что они просто в догонялки играют. Немного улыбалась им, потом спряталась под лестницу. Потом я поднялась на третий этаж, увидела одноклассника. Он говорит: „Стой“. Я хотела сбежать вниз по лестнице, но он схватил меня за руку и прижал к стене, говорил, что меня проиграли в казино. Прибежали другие одноклассники, кричали, смеялись и снимали на телефон. Потом подошел другой одноклассник. Он наклонился и сделал жест языком между джинсами. Все ушли на урок, а я спустилась и стала прятаться, потому что боялась. Потом я встретила своего друга из параллельного класса. Он сказал: „Я знаю, что тебе сделали, мне даже обещали видео показать“».

Мне было очень страшно, что никто не поверит. Одноклассники угрожали, что, если я буду кому-то жаловаться или кому-то расскажу, они выложат это видео в интернет. дочь Ольги Ивановой

При этом, как уверяет Ольга, даже после ее обращений к классному руководителю и профилактических бесед с детьми, травля дочери продолжилась.

«Ее и дурой называли на линейке, и не давали однокласснику сесть рядом с ней для общего фото. Телефон разбили, хотя классный руководитель сказала, что это случайно получилось, — говорит Ольга. — Травля идет от педагогов в том числе. Как можно не заметить то, что происходило? Каждый день дочь били по ногам. Как можно издеваться над человеком, чтобы этого никто не видел и никто об этом не знал?»

Я гуляла в парке, у меня в руках были чипсы. Ко мне подходит одноклассница с другими ребятами и говорит: «Хочешь дилдо одноклассника с кетчупом и майонезом?» Они, наверное, хотят меня испортить. Чтобы я была, как они. дочь Ольги Ивановой

Как говорит Ольга, на все ее жалобы и просьбы разобраться педагоги отвечали, что девочка сама пристает к мальчикам и провоцирует их.

«Как можно было ребенку говорить: „Ты трешься около старших мальчиков у туалета и себя им показываешь?“ Как ребенок может на это отреагировать? Она просто в шоке была. Я даже не знала, насколько ей тяжело», — говорит женщина.

«С ней надо быть жестче, она должна испугаться»

В распоряжении редакции V1.RU оказалась запись разговора мамы девочки и одного из педагогов, где женщина признаёт проблемы в поведении и обучении ребенка и просит с ней быть строже.

— Вика может обозвать, или какие-то неприличные жесты показать, — говорит учитель. — Сосед по парте вообще от нее отсел, сказал, что она его отвлекает, не дает заниматься. В начале года я этого не замечала, а сейчас это как-то стало проявляться. — Это ужас и безобразие. У нее и успеваемость хуже стала. А вы могли бы с ней быть пожестче? Может, вызовете меня в школу, и мы втроем поговорим, — отвечает Ольга. — Я на следующем уроке посмотрю, как ситуация будет складываться. Если будет вопиюще, мы с вами встретимся и поговорим. — Мне кажется, с ней надо быть жестче, она должна испугаться. — Ну, возможно, придется строже. Может, это ее отрезвит. — Да, что-то с ней происходит в последнее время. Она не очень управляемая. — Да, хорошо, что это еще ни завуч, ни директор не услышали. Были бы посерьезнее разбирательства. Всё идет в не ту степь. — Я буду ждать приглашения в школу, лучше даже прямо у директора, чтобы напугать ее как следует отчислением из школы и так далее. — Я надеюсь, это не дойдет до директора.

Ольга написала заявление в полицию, однако после проверки в возбуждении уголовного дела по побоям ей отказали. После этого женщина написала жалобу в прокуратуру. В ведомстве отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и назначили повторную проверку.

Начальник ПДН с порога сказала: «Ну уходите в другую школу». Я ответила: «А может, директор поищет себе другую работу?» Ольга Иванова

«Имеет определенное влияние на мать»

В администрации Волгограда на запрос V1.RU сообщили: ситуация с буллингом находится на контроле. Некоторые одноклассники признались, что были неправы, и извинились перед девочкой. При этом сама девочка, как уточняет руководство школы, имеет влияние на мать.

«Школьница обучается в этой школе с сентября 2025 года, девочка усваивает образовательную программу, однако склонна к пропускам занятий без уважительной причины, имеет определенное влияние на мать, что позволяет ей добиваться исполнения своих желаний , — отметили в ведомстве. — После обращения мамы с заявлением о буллинге со стороны одноклассников директором была незамедлительно создана комиссия по рассмотрению изложенных в заявлении доводов, а также проведены профилактические беседы с учащимися и их родителями. Классным руководителем и инспектором ПДН проведены профилактические занятия. Доводы о намеренном повреждении телефона одним из учащихся не подтвердились».

«Если у родителя есть зацикленность, никакие свидетельства не помогут»

Учитель истории и заслуженный педагог России Александр Снегуров в разговоре с корреспондентом V1.RU разобрал ситуацию. По его словам, прежде чем родителю заявлять о травле ребенка, у него должны быть доказательства.

«Если мы говорим о притеснениях, значит, должны быть разного рода свидетельства, а не просто слова ребенка. Комментарии учителей, одноклассников, охранников, гардеробщицы, психолога — мы суммируем эти сведения и разбираемся, — говорит педагог. — Еще один источник — сообщения в социальных сетях, аудио- и видеозаписи. Наглядные доказательства: испорченная вещь, учебник, телефон. Но если у родителя есть зацикленность, что его ребенка обижают, тогда никакие свидетельства не помогут. С такими родителями мы совладать не сможем, потому что они действуют в своем „охмурении“».

При этом, как говорит педагог, нельзя исключать тот факт, что ребенок может жаловаться на травлю родителям в своих целях.

«Может, у ребенка истероидный тип личности? Может, он склонен к иллюзиям, фантазиям? Может, ребенок-манипулятор, который знает, как действовать, чтобы извлечь определенную выгоду? Может, по мнению родителя, в его ребенке сошлись все достоинства рода? — рассуждает педагог. — Либо мама ребенка слишком эмпатичная и эмоциональная и у нее проблемы с волевыми функциями. Но то, что мы это зафиксируем, людей не изменит».

При этом, как говорит Александр Снегуров, нынешние учителя с полной загруженностью и «копеечной зарплатой» вряд ли будут детально разбираться в подобных случаях.

«Педагоги часто относятся к подобным моментам так, как будто это не их дело. Классные руководители проводят какие-то беседы, которые ни к чему не приводят, — говорит учитель. — Потому что изнуренность педагогов, низкий профессионализм, запуганность, нежелание конфликтовать с большинством класса, обида на родителя, который, наверное, тоже измучил его звонками и сообщениями… Сейчас педагогическое сообщество вялое, утомленное».

В подобных случаях, со слов эксперта, решить проблему можно несколькими способами: перевести ребенка в другой класс, школу или на заочное обучение.