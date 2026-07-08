В вафельном стаканчике или эскимо. Простой тест поможет определить, качественное ли мороженое вы купили

Мороженое — самый популярный летний десерт Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мороженое — самый популярный летний десерт, но выбрать по-настоящему качественный продукт становится всё сложнее: на полках соседствуют пломбир по ГОСТу и «десерт замороженный» с растительными маслами, а цены за порцию могут отличаться в разы. NGS.RU разобрался, на что обращать внимание при покупке и можно ли есть холодный десерт каждый день без вреда для фигуры.

Жирное и натуральное

Интересно, что предпочтения новосибирцев в мороженом не меняются годами Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Из года в год лидером продаж в Сибири остается классика. Например, рецепт эскимо «Ленинградское» не меняется с 1958 года, и покупатели с удовольствием хранят верность этому вкусу. Впрочем, пробуют и новинки. Как отмечают на фабрике мороженого «Ангария», сейчас на ура идут пломбиры на йогурте с топингами в рожках и вафельных стаканчиках.

«Но пломбир на сливках в разных исполнениях остается лидером продаж. Весной и летом это вафельный стаканчик или эскимо, а в зимний период жители предпочитают покупать весовое мороженое, чтобы порадовать себя дома», — рассказали на фабрике.

На заводе «Солнечный день» подтверждают: абсолютный лидер — пломбир на сливках на палочке в пергаменте. Далее в топ-10 продаж: классический белый молочный стаканчик, пломбиры в брикетах, сахарный рожок, классический пломбир, весовое мороженое. Лед и иной фруктовый освежающий ассортимент выбивается в лидеры в жаркие месяцы и может занимать до 15% в общем обороте.

«По статистике, у компании по производству мороженого полного цикла до 60% оборота может составлять мороженое в вафельном стаканчике. В Сибири традиционно любят более жирный и не слишком сладкий пломбир. А, например, в Москве потребитель, наоборот, любит более сладкое мороженое. Всё меньше спросом пользуется продукт с ЗМЖ (заменителем молочного жира), потребитель ищет натуральные продукты и чистые составы», — добавляют на заводе.

Жара — горячая пора для производителей. На «Ангарии» говорят, что летом продажи вырастают в 2–3 раза и потребители могут съедать около 500 килограммов мороженого в день. В «Солнечном дне» приводят статистику за год в целом по Сибири: в среднем на одного человека приходится примерно 3,2 килограмма холодного десерта в год.

Пломбир пломбиру рознь: что влияет на ценник

Выбирая мороженое, можно удивиться разбросу цен: стоимость классического стаканчика может отличаться в разы. В чем причина?

«Всё зависит от ценовой политики компании-производителя и от состава мороженого: до 70% себестоимости — стоимость ингредиентов мороженого, — объяснили в „Солнечном дне“. — Дополнительные факторы: как закупает ингредиенты производитель, какими партиями, у кого, сколько затрачено на логистику, на ручной труд, какие минимальные партии производства мороженого у производителя, какие накладные расходы, оптимизированы ли все эти затраты в целом».

Цена на мороженое зависит от нескольких факторов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При этом новинки с направлением ЗОЖ (протеиновое, безлактозное, бифидопломбиры) могут стоить дороже, но спрос на них стабилен. В «Ангарии» подтверждают: например, пломбир на йогурте, в меру сладкий, обогащенный бифидобактериями, всё больше становится популярным — его с удовольствием покупают, пробуют и приходят вновь.

В Роспотребнадзоре Новосибирской области отметили, что термин «органическая продукция» в России строго регулируется. С 1 сентября 2024 года производители могут использовать пометки «эко» или «био» только при наличии соответствующего сертификата.

Тест на скол и иней: как выбрать настоящее мороженое

Управление Роспотребнадзора рекомендует при выборе мороженого обращать внимание на его внешний вид, состав и условия хранения.

«Основу рецепта составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Согласно ГОСТу, все эти компоненты должны быть в обязательном порядке указаны в составе на этикетке. При этом вес порции должен быть указан в граммах», — сообщили в ведомстве.

Обращать внимание следует и на общее содержание жира. Жирность всегда указывается в процентах и напрямую влияет на наименование продукта. Самое жирное — пломбир (от 12 до 20%), в сливочном мороженом содержится от 8 до 11,5%, в молочном — не более 7,5%. В таких десертах запрещено использовать заменители молочного жира. Если молочный жир полностью заменен на растительный, то это не мороженое, это «десерт замороженный». При этом присутствие в составе стабилизаторов и загустителей — норма.

Основу рецепта составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мороженое, которое мы привыкли видеть в магазинах, называется закаленное, так как оно проходит шоковую заморозку и может очень долго храниться. Чтобы узнать, качественный ли десерт вы выбрали, можно провести простой тест.

«Если вы достали мороженое из морозилки и оно откалывается, значит, вы выбрали качественный продукт. Проверить плотность консистенции можно, попытавшись отколоть маленький кусочек: хорошо закаленная масса всегда твердая», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в магазине мороженое должно храниться при температуре не выше минус 18 градусов. Если холодильная витрина покрыта толстым слоем инея или, наоборот, температура кажется выше нормы, такой покупки следует избегать. Нарушение температурного режима приводит к деформации продукта и образованию ледяных кристаллов.

Совет от диетолога: как есть мороженое и не поправиться

Если мы контролируем жиры и калории, выбирать следует молочное мороженое Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мороженое считается достаточно калорийным десертом, поэтому из-за страха за фигуру полакомиться десертом может себе позволить не каждый. Однако при правильном подходе совсем отказываться от него необязательно.

«Перед нами может лежать пломбир, сливочное и молочное мороженое. Наибольшую жирность и, соответственно, наибольшую калорийность будет иметь пломбир. Сливочное мороженое чуть менее жирное. И самое низкокалорийное — это молочное. Когда мы контролируем жиры и калории, тогда, соответственно, выбираем молочное мороженое», — рассказывает диетолог Виктория Порошкова.