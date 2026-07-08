Хотел проскочить? Питбайкер погиб в ДТП с BMW в Ярославской области

Мотоциклист погиб в Ярославской области Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Мax

Вечером 7 июля в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Около десяти часов вечера у деревни Маймеры, в Угличском районе, столкнулись питбайк и BMW.

По предварительной информации от Госавтоинспекции Ярославской области, питбайком управлял 25-летний парень. По дороге навстречу ему ехала иномарка. Питбайкер стал поворачивать налево, переезжая при этом встречную полосу.

По правилам ПДД, молодой парень должен был уступить дорогу проезжающей иномарке, но этого не сделал, из-за чего поездка обернулась трагедией.

Переднюю часть иномарки сильно смяло Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Мax

«В результате столкновения водитель питбайка от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Питбайк разлетелся на части.

Питбайк развалился на части Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / max

«Я еще раз предупреждаю всех собственников спортинвентаря, что на подобной технике запрещается выезжать на дороги общего пользования. Также повторяю родителям, чтобы не приобретали подобную технику своим детям. Подобными действиями вы подвергаете их жизнь серьезной опасности», — напомнили в ГАИ.