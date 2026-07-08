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Происшествия Хотел проскочить? Питбайкер погиб в ДТП с BMW в Ярославской области

Хотел проскочить? Питбайкер погиб в ДТП с BMW в Ярославской области

Публикуем подробности от Госавтоинспекции

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Мотоциклист погиб в Ярославской области | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / МaxМотоциклист погиб в Ярославской области | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Мax

Мотоциклист погиб в Ярославской области

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Мax

Вечером 7 июля в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Около десяти часов вечера у деревни Маймеры, в Угличском районе, столкнулись питбайк и BMW.

По предварительной информации от Госавтоинспекции Ярославской области, питбайком управлял 25-летний парень. По дороге навстречу ему ехала иномарка. Питбайкер стал поворачивать налево, переезжая при этом встречную полосу.

По правилам ПДД, молодой парень должен был уступить дорогу проезжающей иномарке, но этого не сделал, из-за чего поездка обернулась трагедией.

Переднюю часть иномарки сильно смяло | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / МaxПереднюю часть иномарки сильно смяло | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Мax

Переднюю часть иномарки сильно смяло

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Мax

«В результате столкновения водитель питбайка от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Питбайк разлетелся на части.

Питбайк развалился на части | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / maxПитбайк развалился на части | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / max

Питбайк развалился на части

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / max

«Я еще раз предупреждаю всех собственников спортинвентаря, что на подобной технике запрещается выезжать на дороги общего пользования. Также повторяю родителям, чтобы не приобретали подобную технику своим детям. Подобными действиями вы подвергаете их жизнь серьезной опасности», — напомнили в ГАИ.

Ранее многодетная мама погибла в ДТП с иномарками в Ярославской области. 1 июля в районе деревни Ростилово Даниловского района столкнулись «Рено-Дастер» и «Ниссан». По данным источника 76.RU, во второй иномарке ехала многодетная семья из Вологды. После ДТП 12-летнюю девочку госпитализировали, 8-летней девочке и мальчику-грудничку назначили амбулаторное лечение. За рулем был 38-летний отец.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Смертельное ДТП Иномарка Питбайк
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Комментарии
4
Гость
5 минут
Хм... А если бы он был на квадроцикле с пассажиром и выезжал со второстепенной, он был бы не виноват?
Гость
43 минуты
Это не тс, а спортивный инвентарь. Как он на дороге оказался? Думал, что ничего не случится. Случится. Смерть реальна
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Гость
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