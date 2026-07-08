НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +15

5 м/c,

южн.

 746мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,13
EUR 86,90
Нейтрализовали беспилотники
Восстановят сгоревшую усадьбу
Какие новостройки будут дорожать
Почему ярославцы недовольные
Здесь был Пушкин
Ночная опасность БПЛА
Собака выпала из окна
На чем зарабатывает область
Эскизы благоустройства Нахимсона
Лето Польет как из ведра: на Ярославскую область надвигается суперциклон

Польет как из ведра: на Ярославскую область надвигается суперциклон

Публикуем прогноз погоды

135
Прогноз погоды в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПрогноз погоды в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Прогноз погоды в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

На Ярославскую область надвигается суперциклон. Специалисты центра «Фобос» предупредили, что в Центральной России прольются дожди. Здесь у циклона будет «ядро».

Непогода возникнет из-за слияния двух циклонов — термического и циклона по имени «Бернадетт». Такой процесс специалисты называют эффектом Фудзивары. Он возникнет на Русской равнине, а после «захватит» и центральную часть страны.

«За субботу и воскресенье [11 и 12 июля] прогнозируется выпадение обильных дождей с общим количеством осадков до ¾ месячной нормы или по 5–6 ведер дождевой воды на метр квадратный русской земли. Так что „огуречные“ дожди покажутся жителям региона — мелким дождиком», — рассказали в центре «Фобос».

Суперциклон накроет Центральную Россию | Источник: Центр ФОБОС / meteovesti.ruСуперциклон накроет Центральную Россию | Источник: Центр ФОБОС / meteovesti.ru

Суперциклон накроет Центральную Россию

Источник:

Центр ФОБОС / meteovesti.ru

Прогноз погоды в Ярославле

  • 8 июля. Весь день в регионе ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться на отметках от +15 до +18 градусов. Ветер южный, порывами до шести метров в секунду;

  • 9 июля. В Ярославскую область придет небольшое потепление. Воздух прогреется днем до +23 градусов. Ожидаются дожди и переменная облачность. Умеренный южный ветер;

  • 10 июля. В пятницу область накроют тучи, целый день прогнозируются дожди. Температура воздуха ночью — +16 градусов. Ко второй половине дня она поднимется до +23 градусов. Ожидается слабый южный ветер;

  • 11 июля. К выходным в регион придет летнее потепление. Температура воздуха ночью будет +19 градусов, а днем ожидается +26. Переменная облачность с осадками в виде дождя под вечер. Ветер умеренный, восточный;

  • 12 июля. В конце недели обещают +25 градусов днем. Погода пасмурная, весь день, по прогнозу, будут дожди. Ветер прохладный, северо-восточный, порывами до пяти метров в секунду.

Узнавать оперативный прогноз можно на нашем сервисе «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Прогноз погоды Циклон Дождь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Рекомендуем