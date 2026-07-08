Польет как из ведра: на Ярославскую область надвигается суперциклон

На Ярославскую область надвигается суперциклон. Специалисты центра «Фобос» предупредили, что в Центральной России прольются дожди. Здесь у циклона будет «ядро».
Непогода возникнет из-за слияния двух циклонов — термического и циклона по имени «Бернадетт». Такой процесс специалисты называют эффектом Фудзивары. Он возникнет на Русской равнине, а после «захватит» и центральную часть страны.
«За субботу и воскресенье [11 и 12 июля] прогнозируется выпадение обильных дождей с общим количеством осадков до ¾ месячной нормы или по 5–6 ведер дождевой воды на метр квадратный русской земли. Так что „огуречные“ дожди покажутся жителям региона — мелким дождиком», — рассказали в центре «Фобос».
Прогноз погоды в Ярославле
8 июля. Весь день в регионе ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться на отметках от +15 до +18 градусов. Ветер южный, порывами до шести метров в секунду;
9 июля. В Ярославскую область придет небольшое потепление. Воздух прогреется днем до +23 градусов. Ожидаются дожди и переменная облачность. Умеренный южный ветер;
10 июля. В пятницу область накроют тучи, целый день прогнозируются дожди. Температура воздуха ночью — +16 градусов. Ко второй половине дня она поднимется до +23 градусов. Ожидается слабый южный ветер;
11 июля. К выходным в регион придет летнее потепление. Температура воздуха ночью будет +19 градусов, а днем ожидается +26. Переменная облачность с осадками в виде дождя под вечер. Ветер умеренный, восточный;
12 июля. В конце недели обещают +25 градусов днем. Погода пасмурная, весь день, по прогнозу, будут дожди. Ветер прохладный, северо-восточный, порывами до пяти метров в секунду.
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