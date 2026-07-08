Польет как из ведра: на Ярославскую область надвигается суперциклон

8 июля. Весь день в регионе ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться на отметках от +15 до +18 градусов. Ветер южный, порывами до шести метров в секунду;

9 июля. В Ярославскую область придет небольшое потепление. Воздух прогреется днем до +23 градусов. Ожидаются дожди и переменная облачность. Умеренный южный ветер;

10 июля. В пятницу область накроют тучи, целый день прогнозируются дожди. Температура воздуха ночью — +16 градусов. Ко второй половине дня она поднимется до +23 градусов. Ожидается слабый южный ветер;

11 июля. К выходным в регион придет летнее потепление. Температура воздуха ночью будет +19 градусов, а днем ожидается +26. Переменная облачность с осадками в виде дождя под вечер. Ветер умеренный, восточный;